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Chưa đến một ngày, bão Mekhala tăng 4 cấp

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Cơn bão Mekhala đang hoạt động ngoài khơi Philippines đã đạt cường độ của một cơn bão rất mạnh với cường độ cấp 14, giật cấp 17. Dự báo bão tiếp tục mạnh thêm nhưng ít khả năng vào Biển Đông.

7h sáng nay, tâm bão Mekhala ở vào khoảng 17,5N-127,9E, cách phần phía đông của đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía đông với cường độ mạnh cấp 14, giật trên cấp 17. Như vậy chỉ trong vòng khoảng 16 tiếng đồng hồ, bão Mekhala đã mạnh lên 4 cấp.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay, bão Mekhala tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Bão có thể đạt cường độ mạnh nhất khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo về đường đi của bão Mekhala.

Về đường đi, dự báo sau khi hướng gần về vùng biển phía Bắc đảo Luzon của Philippines và vùng biển phía đông của Đài Loan (Trung Quốc), bão Mekhala sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó tiếp tục đổi hướng Đông Bắc, tiến về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản và suy yếu dần.

Dù ít khả năng vào Biển Đông, cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết, vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, điểm đặc biệt của những năm El Nino là điều kiện mặt biển rất ấm, vì vậy nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão có cường độ rất mạnh và diễn biến khó lường.

Đường đi dị thường của cơn bão quái vật “Phượng Hoàng”

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

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