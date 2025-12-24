Chưa hết năm 2025, một địa phương 'hé lộ' thu hút đầu tư vượt ngưỡng 500.000 tỷ đồng, gấp gần 17 lần so với năm ngoái

Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 19/12, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt khởi công 26 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư lên tới 383.800 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở xã hội, giáo dục và y tế.

Việc đồng loạt khởi công các dự án quy mô lớn này thể hiện bước bứt phá mạnh mẽ của Quảng Ninh trong thu hút và hiện thực hóa các nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng hiện đại và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng.

Đây không chỉ là kết quả của tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch và thu hút đầu tư, mà còn phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Những năm qua, Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Với quan điểm "Thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh Quảng Ninh", những năm qua, tỉnh luôn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, hiệu quả, nhất là luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư để có thể triển khai dự án nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Kết quả, trong 11 tháng năm 2025, tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt trên 240.000 tỷ đồng gấp 7,9 lần so với năm 2024. Trong đó 100 dự án mới tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng gần 185.000 tỷ đồng, 221 dự án điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng gần 56.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 12 này tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm có tổng vốn thu hút dự kiến khoảng 263.053 tỷ đồng. Như vậy, ước cả năm, Quảng Ninh sẽ thu hút được trên 500.000 tỷ đồng, gấp 16,74 lần so với năm 2024. Kết quả này sẽ đóng góp rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2025.

Sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn

Để tạo thuận lợi thúc đẩy thu hút đầu tư, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng hạ tầng số, công nghệ thông tin tổng thể, liên thông, đồng bộ, hiện đại; hợp tác xây dựng năng lực dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị công theo mục tiêu dựa trên công nghệ và nền tảng số…

Để thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư, Quảng Ninh đang đẩy nhanh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng số đồng bộ và thúc đẩy ứng dụng dữ liệu, AI, quản trị công trên nền tảng số. Tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; khuyến khích đầu tư vào KCN, KKT và các ngành chế biến - chế tạo có công nghệ tiên tiến, sạch, quản trị hiện đại, quy mô lớn và gắn với chuỗi sản xuất toàn cầu.

Hệ thống KKT ven biển và KKT cửa khẩu được định hướng phát triển theo chiều sâu dựa trên 3 trụ cột: kinh tế biên mậu, dịch vụ thương mại – du lịch và cảng biển – logistics. Quảng Ninh kiên trì phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tập trung ngân sách xây dựng hạ tầng chiến lược như cao tốc, đô thị cửa khẩu… tạo nền tảng thu hút mạnh vào KCN, kho bãi, logistics và dịch vụ cửa khẩu.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành các cụm liên kết ngành; hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động nâng công suất, mở rộng thị trường; đồng thời bám sát các dự án mới để đẩy nhanh sản phẩm ra thị trường. Quảng Ninh đang đề xuất thêm các cơ chế đặc thù cho KKT, KCN nhằm tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thu hút FDI.

Bên cạnh huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, tỉnh đẩy mạnh liên kết vùng, cơ cấu lại không gian phát triển và triển khai loạt quy hoạch chiến lược như Quy hoạch chung KKT ven biển Quảng Yên đến 2050, KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh đến 2045 và 22 đồ án phân khu tại KKT Móng Cái.

Với nền tảng đã được xây dựng, Quảng Ninh hướng tới hình thành hệ thống KKT, KCN xanh – hiện đại – hiệu quả, trở thành động lực phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, xứng đáng vai trò trung tâm kinh tế năng động của vùng Đông Bắc và cả nước.