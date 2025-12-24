Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui: Hàng trăm nghìn người dân sẽ nhận được khoản tiền lớn này trước Tết Dương lịch 2026

24-12-2025 - 14:27 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động dịp Tết Nguyên đán 2026, cơ quan BHXH yêu cầu hoàn tất chi trả 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH đúng thời hạn.

Phạm vi áp dụng lịch trả lương hưu gộp 3 tháng để hỗ trợ người dân dịp Tết

Theo Nghị quyết 380/NQ-CP năm 2025, lịch trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dịp Tết Nguyên đán 2026 được điều chỉnh theo hướng chi trả gộp 3 tháng, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người hưởng chính sách tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trong năm 2025.

Lịch trả lương hưu mới áp dụng đối với người dân, người lao động và các nhóm yếu thế tại các địa phương miền Trung và Tây Nguyên bị tác động bởi bão số 12, 13 và mưa lũ trong các tháng 10-11/2025, gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, với thời gian triển khai chính sách kéo dài đến hết ngày 31/12/2025.

Ảnh minh họa

Trong nội dung liên quan đến lịch trả lương hưu, Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, gồm tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026, ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025 cho người hưởng chính sách tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, giúp người dân chủ động nguồn tài chính trước Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với việc điều chỉnh lịch trả lương hưu, các cơ quan bảo hiểm xã hội được yêu cầu đẩy nhanh việc cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục khám chữa bệnh, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế tại vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tiếp cận đầy đủ quyền lợi y tế trong giai đoạn cuối năm.

Lịch chi trả lương hưu tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng

Căn cứ theo Nghị quyết 380/NQ-CP, hạn chót hoàn tất chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng chính sách tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng là ngày 31/12/2025, qua đó bảo đảm nguồn thu nhập ổn định để người dân yên tâm chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa đầy 5 năm nữa, cứ 100 nam giới Việt Nam sinh năm 1990 - 2009 sẽ có hơn 3 người 'ế vợ'

Chưa đầy 5 năm nữa, cứ 100 nam giới Việt Nam sinh năm 1990 - 2009 sẽ có hơn 3 người 'ế vợ' Nổi bật

Sang năm 2026, thêm trường hợp sẽ bị hủy giá trị hộ chiếu, người dân lưu ý!

Sang năm 2026, thêm trường hợp sẽ bị hủy giá trị hộ chiếu, người dân lưu ý! Nổi bật

Thay đổi lớn về mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN từ 2026 mà người dân cần biết

Thay đổi lớn về mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN từ 2026 mà người dân cần biết

14:04 , 24/12/2025
Đề xuất công chức, viên chức được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Đề xuất công chức, viên chức được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

14:00 , 24/12/2025
Nhiều người bị lừa đảo, bỗng dưng thành giám đốc công ty 'ma'

Nhiều người bị lừa đảo, bỗng dưng thành giám đốc công ty 'ma'

13:41 , 24/12/2025
Thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

11:30 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên