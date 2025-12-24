Thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nhiều doanh nghiệp hiện nay duy trì việc chi trả lương tháng 13, thậm chí là các khoản thưởng Tết âm lịch khác như một sự động viên và chăm lo đời sống cho người lao động sau một năm làm việc. Khoản thưởng có thể được ghi là lương tháng 13, 14, hoặc gộp chung là thưởng Tết, ngoài 12 tháng lương thông thường trong năm.

Theo điểm e, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức đều được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó, tiền thưởng Tết do doanh nghiệp chi trả là khoản thu nhập chịu thuế, được cộng vào thu nhập khi quyết toán thuế theo quy định.

Chỉ một số khoản thưởng đặc thù được miễn thuế, gồm: Tiền thưởng gắn với các danh hiệu thi đua do Nhà nước phong tặng; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Bằng khen, Giấy khen theo Luật Thi đua, Khen thưởng.

Tiền thưởng Tết do doanh nghiệp chi trả không thuộc diện miễn trừ này.

Một số địa phương hiện đã công bố kế hoạch thưởng Tết năm 2026 cho người lao động, trong đó mức thưởng lên tới 350 triệu đồng/người tại Khánh Hòa.

Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2025, kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn.

Về thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hơn 520 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng cho người lao động với mức bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người. Đáng chú ý, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người; cao nhất 350 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người.