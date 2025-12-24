Hưng Yên làm đường 3,5 kết nối cầu Ngọc Hồi với QL5

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, dự án Xây dựng đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến Quốc lộ 5) có chiều dài hơn 8 km, mặt cắt ngang rộng 30,5 km với tổng mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng – tiền ngân sách. Dự án có điểm đầu kết nối với đường dẫn Cầu Ngọc Hồi (Hà Nội) và điểm cuối là điểm kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (QL5B).

Dự án có mục tiêu tăng cường kết nối, trong đó có Hà Nội và Hưng Yên; hoàn thiện hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, giảm ùn tắc cho QL5. Dự án được đưa vào danh sách các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2025 – 2030. Cùng với ý nghĩa về giao thông, dự án còn kết nối trực tiếp với các khu đô thị lớn như Vinhomes Ocean Park, Ecopark

Vị trí hướng tuyến của đường Vành đai 3,5 tại Hưng Yên

Hiện dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. Dự kiến ngày 5/1/2026 chủ đầu tư sẽ mở thầu để lựa chọn nhà thầu thi công dự án.

Theo Chương trình phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên xác định ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông mang tính động lực, tạo hành lang phát triển công nghiệp - dịch vụ và kết nối thuận lợi với cửa khẩu quốc tế, cảng biển, sân bay, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tại thời điểm hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang triển khai hơn 100 dự án đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó có các dự án lớn như: Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua Hưng Yên); đường Tân Phúc - Võng Phan kết nối cầu La Tiến và định hướng kéo dài về thành phố Thái Bình; tuyến đường kết nối di sản văn hóa - du lịch dọc sông Hồng; dự án thành phần 2.2 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua Hưng Yên…