Sang năm 2026, thêm trường hợp sẽ bị hủy giá trị hộ chiếu, người dân lưu ý!

24-12-2025 - 11:12 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật liên quan an ninh, trật tự vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó có Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Theo quy định hiện hành tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có 4 trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu gồm:

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định tại khoản 1,2,3,4, 5, 6 hoặc 7 Điều 4 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Tuy nhiên, tại khoản 9 Điều 3 Luật sửa đổi đã bổ sung thêm các khoản 5, 6 và 7 vào Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu từ 1/7/2026 như sau:

- Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

