Chưa kịp ra mắt tại Việt Nam, Apple đã “khai tử” tính năng Pay Later và hợp tác với ứng dụng thứ ba Affirm: CEO Fundiin khẳng định mô hình “mua trước trả sau” không dễ bị sao chép

Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục cung cấp người dùng phương thức thanh toán dễ dàng, an toàn và bảo mật trên Apple Pay. Việc hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác sẽ giúp chúng tôi mang giải pháp thanh toán tới nhiều nơi hơn trên thế giới".

Vòng đời của tính năng Pay Later khá ngắn khi mới chỉ chính thức ra mắt vào cuối tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, Apple chính thức dừng Pay Later, cho phép ứng dụng thứ 3 là Affirm gia nhập nền tảng Apple Pay để cung cấp tín dụng cho người dùng.

Kể từ bây giờ, người dùng ở Mỹ sẽ có ít sự lựa chọn hơn khi Pay Later không còn cấp tín dụng. Người dùng vẫn có thể quản lý và trả các khoản tín dụng trước đó qua ví Apple.

Ở các thị trường khác ngoài Mỹ như Úc, Tây Ban Nha và Anh, Apple đã liên kết với các ngân hàng tại các nước sở tại để hỗ trợ người dùng mua trước trả sau.

Động thái của Apple là sự khẳng định từ bỏ hoạt động độc lập mảng BNPL (Buy Now Pay Later – Mua trước trả sau). Lý giải ý nghĩa đằng sau động thái này, Co-Founder - CEO Fundiin, anh Nguyễn Ảnh Cường cho rằng đây là sự dịch chuyển quan trọng trong ngành BNPL qua các ý chính sau:

1. Nâng cao tính chuyên môn hóa: Ngay cả "người khổng lồ" Apple cũng nhận ra sự phức tạp và tính chuyên môn của phân khúc BNPL. Bằng việc hợp tác với một nhà cung cấp tính năng BNPL có vị thế vững chắc, Apple có thể tập trung vào chuyên môn chính của mình.

2. Quan hệ hợp tác chiến lược: Đối với các nền tảng dự định hoặc đang vận hành các giải pháp BNPL, thông tin này sẽ củng cố động lực khi cơ hội hợp tác với công ty dẫn đầu thị trường như Apple có thể xuất hiện. Thương vụ hợp tác có thể nâng cao giá trị và chất lượng phục vụ của nền tảng đó.

3. Chứng nhận các công ty BNPL có thể hoạt động độc lập: Apple kết hợp với Affirm là sự công nhận quan trọng với các công ty BNPL nói chung. Khẳng định các công ty BNPL có thể mang tới cho người dùng những giá trị mà người ngoài ngành như Apple hay những "ông lớn" khác không dễ dàng sao chép.

Thông qua việc Apple bắt đầu dừng tính năng tự phát triển và hợp tác với ứng dụng thứ ba là Affirm, những nền tảng BNPL trong đó có Fundiin có thể khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

CEO Fundiin

Các công ty mua trước trả sau đóng vai trò là bên trung gian giữa người mua và người bán. Các công ty này sẽ cung cấp dịch vụ tích hợp vào phần thanh toán của các doanh nghiệp, giúp người mua thanh toán trước và trả sau. Nhờ vậy, trải nghiệm mua sắm của khách hàng được cải thiện.

Fundiin là công ty công nghệ cung cấp giải pháp "mua trước trả sau" không lãi suất. Khoản nợ được chia thành các kỳ trả góp, mỗi kỳ kéo dài 1 tháng với lãi suất 0%.

Ngày 12/6, Fundiin ký kết hợp tác với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) nhằm phát triển mảng tín dụng trong dài hạn. Dự kiến quý I/2025, Fundiin sẽ tham gia thị trường thẻ tín dụng, trong bối cảnh thị trường thẻ tín dụng có nhiều tiềm năng phát triển.

Sau 5 năm hoạt động, Fundiin đã đặt các chuẩn mực mới trên thị trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam khi không có bộ phận thu hồi nợ. Thay vào đó, Fundiin kiểm soát rủi ro qua việc đầu tư vào giải pháp công nghệ và khoa học dữ liệu.

Hiện Fundiin đã hợp tác với hơn 600 đơn vị bán lẻ và thương hiệu lớn như Lotte Cinema, Pharmacity, Guardian, Kidsplaza, mang đến tính năng trả sau cho người dùng tại 63 tỉnh thành cả nước.