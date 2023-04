Chưa thực hiện phân luồng lối riêng, thu vé tất cả du khách vào phố cổ Hội An từ 15/5

Du khách tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Hoài Văn)

Sáng 8/4, trả lời PV Tiền phong , ông Trần Ánh – Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết, phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan tại Hội An sẽ chưa áp dụng nội dung phân luồng lối đi và bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách.

Chính quyền địa phương sẽ tiến hành triển khai họp với người dân, họp với doanh nghiệp lữ hành để lấy ý kiến, nếu đồng thuận mới triển khai.

Thành ủy đề nghị UBND thành phố Hội An trước mắt thực hiện việc bán vé theo quy định cũ, còn những vấn đề mới trong đề án, đề nghị UBND thành phố chuẩn bị kỹ để báo cáo Ban Thường vụ. Chính quyền địa phương sẽ tiến hành triển khai họp với người dân, họp với doanh nghiệp lữ hành để lấy ý kiến, nếu đồng thuận mới triển khai.

Theo ông Ánh, thực tế đang xảy ra tình trạng một số hãng lữ hành đưa khách đến tham quan nhưng không mua vé dù khách mua trọn gói trong tua, mà chia lẻ tua, đi các hẻm, kiệt để trốn vé. Hơn nữa, một số thời điểm phố cổ bị quá tải, giảm đi tính tĩnh lặng của Hội An xưa nay, do đó Hội An có đề án về kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ theo quy định của Nhà nước.

“Đề án là chủ trương nhất quán giữa chính quyền và Thành ủy, tuy nhiên từng bước triển khai nội dung đề án thì phải có lộ trình, cái gì làm trước, cái gì làm sau. Cái gì làm khi đủ điều kiện chín muồi mới thực hiện. Riêng nội dung mới là phân luồng lối đi riêng đối với người dân địa phương và quy định bắt buộc tất cả du khách phải mua vé tham quan khi đến phố cổ thì phải từng bước họp dân, họp doanh nghiệp lữ hành, lắng nghe nhiều phía nếu được đồng thuận mới làm chứ không phải ấn định 15/5 sẽ áp dụng”, ông Ánh nói.

Riêng nội dung mở rộng phố đi bộ sẽ triển khai các bước họp với người dân địa phương và có thể thực hiện từ 15/5.

Trước đó, ngành chức năng Hội An thông tin về siết chặt quản lý hoạt động tham quan tại Hội An, trong đó có việc phân luồng lối đi riêng cho người dân địa phương và quy định tất cả khách tham quan phải mua vé khi vào phố cổ . Thời gian triển khai phương án từ 15/5. Những nội dung trên thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.