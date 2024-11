Cổ đông TCO Holdings bất ngờ được chia cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu khủng

Cụ thể, doanh nghiệp này dự kiến phát hành để chia cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 67.4%, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TCO sẽ được nhận 67 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ này, lượng cổ phiếu phát hành thêm của TCO sẽ vào khoảng 12.6 triệu đơn vị. Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 187.1 tỷ lên thành 313.2 tỷ.

9 tháng đầu năm 2024, TCO đạt doanh thu thuần hơn 2.707 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm và đây là doanh thu cao nhất từ khi thành lập. Tuy nhiên lãi sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 16.3 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm.

Lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh lương thực và bất động sản

TCO lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh lương thực với việc mua lại 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An. Nam An đang sở hữu nhà máy xay xát và đánh bóng gạo với công suất khoảng 1.000 tấn/ngày . Một điểm đáng chú ý khác là ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã thông qua việc bổ sung ngành nghề bán buôn gạo cho TCO, qua đó định hướng TCO sẽ xuất khẩu trực tiếp cho các đối tác thay vì chỉ cung ứng cho các đối tác xuất khẩu như Nam An đang thực hiện.

Về mảng bất động sản, TCO đang sở hữu tòa nhà văn phòng cho thuê Enterprise Tower tọa lạc tại số 290 – 290B Bến Vân Đồn, phường 02, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Enterprise có vị trí đắc địa với tầm nhìn thoáng, phía trước là rạch Bến Nghé, ngay trung tâm thành phố. Vị trí này mang lại khả năng kết nối thuận lợi với các quận xung quanh, cùng với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, dân cư đông đúc, gần các danh thắng mang tính biểu tượng của thành phố, trường học, ngân hàng và các cao ốc văn phòng, với đầy đủ các dịch vụ tiện ích xung quanh, an ninh môi trường sống tốt đã đem đến cho tài sản lợi thế kinh doanh rất tốt.