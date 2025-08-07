Chưa từng có: Apple tất tay chi 600 tỷ USD đặt cược sản xuất tại Mỹ, 20.000 nhân tài sẽ được chiêu mộ suốt 4 năm

Apple vừa công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD vào ngành sản xuất tại Mỹ, sau cam kết 500 tỷ USD được đưa ra vào tháng 2, trong bối cảnh gã khổng lồ iPhone đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng cùng ngày, ông Trump cho biết sẽ áp đặt mức thuế “khoảng 100%” đối với chip và các sản phẩm bán dẫn khác, hiện đang bị điều tra an ninh quốc gia dựa trên Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

“Nhưng tin tốt cho các công ty như Apple là, nếu bạn đang xây dựng tại Mỹ, hoặc đã cam kết xây dựng... tại Mỹ, sẽ không có khoản phí nào cả”, ông nói.

Khoản đầu tư 600 tỷ USD sẽ được Apple thực hiện trong 4 năm, thông qua quan hệ đối tác với các nhà cung cấp chủ chốt như Samsung Electronics, GlobalFoundries, GlobalWafers và Amkor Technology trong một chương trình có tên “Chương trình Sản xuất Mỹ”.

“Chúng tôi lạc quan về tương lai đổi mới của Mỹ và chúng tôi tự hào xây dựng chúng dựa trên các khoản đầu tư lâu dài của mình tại Mỹ”, Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple, cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, công ty đã đưa ra những cam kết tương tự nhưng với quy mô nhỏ hơn trong thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Một số lời hứa đã không thành hiện thực.

Chương trình tài trợ cho cam kết 2,5 tỷ USD của Apple nhằm sản xuất toàn bộ kính bảo vệ cho iPhone và Apple Watch tại cơ sở sản xuất của Corning tại Harrodsburg, Kentucky, nhà sản xuất sản phẩm quang học tiên tiến. Việc mở rộng đồng nghĩa với việc mọi chiếc iPhone và Apple Watch mới trên toàn thế giới sẽ sớm được lắp đặt kính bảo vệ do Kentucky sản xuất.

Theo Nikkei Asia, Apple sẽ nhập khẩu 19 tỷ chip từ hàng chục tiểu bang, bao gồm “hàng chục triệu” chip tiên tiến do TSMC ở nhà máy Arizona sản xuất. Apple cũng đang hợp tác với Samsung tại nhà máy của hãng ở Austin, Texas, để ra mắt một công nghệ sản xuất chip mới chưa từng có trước đây.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để chuyển nhiều hơn nữa công nghệ tiên tiến đáng kinh ngạc đến Mỹ”, CEO Tim Cook của Apple phát biểu tại sự kiện.

Cam kết đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Apple ngày càng phải đối mặt với áp lực từ thuế quan và các chính sách thương mại khác của chính quyền ông Trump. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập hồi tháng 7 rằng họ sẽ phải chịu khoản thuế quan 1,1 tỷ USD trong quý III.

Bất chấp nỗ lực của chính quyền Donald Trump nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước, Apple vẫn tăng gấp đôi sản lượng tại Đông Nam Á và Ấn Độ để ứng phó với các khoản thuế nặng nề áp lên Trung Quốc. Ông Trump cho biết vào tháng 5 rằng “Tôi không muốn Tim Cook sản xuất tại Ấn Độ”.

“Toàn bộ hoạt động lắp ráp được thực hiện ở những nơi khác và nó đã diễn ra ở đó trong một thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể khuyến khích ông ấy một ngày nào đó mang mọi thứ đến đây”, Tổng thống Trump nói.

Trước đó không lâu, nhà Táo khuyết đã lên kế hoạch ‘khủng’ chi 500 tỷ USD, thuê 20.000 nhân sự tại Mỹ, đồng thời mở một nhà máy ở Texas để sản xuất máy móc thúc tiến vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Apple gọi đây là ‘cam kết chi tiêu lớn nhất từ trước đến nay’.

Được biết, Apple đang tăng cường đầu tư cho trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện một loạt các thương vụ mua lại, chiêu mộ nhân tài để đưa AI vào thế hệ iPhone tiếp theo. Morgan Stanley cho biết, gần một nửa số tin tuyển dụng về AI của Apple đều xuất hiện thuật ngữ “Deep Learning” có liên quan đến thuật toán hỗ trợ AI sáng tạo

Nghiên cứu từ PitchBook cho thấy , nhà sản xuất iPhone đã tích cực thâu tóm các startup AI. Thương vụ gần đây nhất là màn bắt tay mua lại công ty khởi nghiệp WaveOne có trụ sở tại California vào đầu năm 2023 - một công ty chuyên cung cấp tính năng nén video được hỗ trợ bởi AI.

“Họ đang sẵn sàng thực hiện một số hoạt động M&A quan trọng. Thật sốc nếu Apple không thực hiện một thỏa thuận lớn nào đó về AI trong năm nay. Đang có một cuộc chạy đua và Apple chắc chắn sẽ không đứng ngoài”, Daniel Ives tại Wedbush Securities cho biết.

Theo: Nikkei Asia, The NY Times