Chưa từng có trong lịch sử: Alibaba bị chia thành 6, hé lộ "con đường mới" cho các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc

Sau khi kế hoạch chia tách hoạt động kinh doanh được công bố, cổ phiếu của Alibaba đã tăng tới 16% tại Hồng Kông. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11. Chứng chỉ tiền gửi Mỹ (ADR) của Alibaba cũng tăng tới 15%, mức hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 6/2022.

Cuối ngày 28/3, Alibaba thông báo rằng họ sẽ chia đế chế trị giá hơn 220 tỷ USD thành 6 đơn vị kinh doanh. Các công ty này sẽ huy động vốn riêng lẻ và sau cùng sẽ tìm hiểu khả năng IPO.

Đây sẽ là một mô hình tiềm năng cho những gã khổng lồ về công nghệ ở Trung Quốc và thậm chí trên toàn cầu, vốn đang phải đối mặt với áp lực chia tách ngày càng lớn.

Giám đốc Tom Masi tại công ty GW&K Investment Management cho biết: “Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc nâng cao kỳ vọng của các công ty khác. Nếu nó phù hợp với định hướng của chính phủ, đồng thời các cổ đông phản hồi tích cực, thì các công ty khác có thể đi theo con đường này”.

Ông Masi cho biết Tencent Holdings Ltd. có lẽ là ứng cử viên hàng đầu, vì tập đoàn này có rất nhiều đơn vị có khả năng hoạt động độc lập. Cổ phiếu của Tencent giao dịch tại Mỹ đã tăng tới 7,3% vào ngày 28/3. Nhà bán lẻ trực tuyến JD.com Inc. cũng đang có kế hoạch niêm yết các đơn vị vận chuyển. Trong khi đó, công ty công nghệ Baidu Inc. có hoạt động kinh doanh đa dạng từ công cụ tìm kiếm trực tuyến cho đến xe tự lái.

Theo nhà phân tích Marvin Chen của Bloomberg Intelligence, kế hoạch chia tách phù hợp với chính sách giảm bớt tính độc quyền của những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Nhà phân tích Catherine Lim của Bloomberg Intelligence thì cho rằng chiến lược chia tách thành các công ty nhỏ có thể đem lại rủi ro cạnh tranh. Nhu cầu về cổ phiếu của các công ty như Meituan, JD, PDD Holdings Inc. và Sea Ltd. có thể sẽ suy giảm. Các nhà đầu tư thì dần chuyển sang các công ty độc lập mới.

Tại Mỹ, các công ty công nghệ của Mỹ như Meta Platforms Inc. và Amazon.com Inc. có thể sẵn sàng cho việc chia tách. Ông Jim Osman, người sáng lập The Edge Consulting Group, cho biết nếu Amazon tách riêng các đơn vị dịch vụ, công ty có thể thu về giá trị chia tách cao hơn 70% so với giá cổ phiếu hiện tại.

Ông nói thêm rằng các hoạt động kinh doanh trên WhatsApp và Instagram của Meta cũng không được đánh giá đúng mức.

Tham khảo Bloomberg