Chiều 9-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) - đã làm việc với UBND TP HCM để nghe về kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn và công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

Báo cáo tại cuộc họp, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS), cho biết đã chuẩn bị để khai trương trung tâm này vào ngày 19-12. Theo đó, trụ sở cho các cơ quan Trung tâm Tài chính quốc tế như cơ quan điều hành, cơ quan giám sát... đã được thành phố chuẩn bị, chia thành 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, trụ sở sẽ được bố trí tại tầng 6 tòa nhà 123 Trương Định. Giai đoạn 2, trụ sở đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ - đang sửa chữa, cải tạo, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn 3, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hoàn thiện tại khu vực Thủ Thiêm.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải khẩn trương hoàn thiện hạ tầng pháp lý để thực hiện nghị quyết của Quốc hội, trong đó có các nghị định để triển khai xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và TP Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động của TPHCM trong việc chuẩn bị về hạ tầng, hàng lang pháp lý. Trong đó, 8 nghị định quan trọng chuẩn bị được ban hành.

Giai đoạn 1, trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ được bố trí tại tầng 6 tòa nhà Sihub ở TP HCM. Ảnh: Lê Tỉnh



Với quy chế vận hành, TP HCM đã cơ bản hoàn tất dự thảo, ký kết với Đà Nẵng và đề nghị Bộ Tài chính cùng tham gia cho ý kiến để bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

Về cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc TPHCM chuẩn bị theo từng giai đoạn, xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Về phát triển nhân lực cho Trung tâm Tài chính, đây là yêu cầu then chốt để đảm bảo hoạt động theo chuẩn quốc tế.

Điểm nổi bật được Phó Thủ tướng đánh giá cao là đến nay, khoảng 20 nhà đầu tư lớn đã quan tâm, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế.



