CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

02-09-2025 - 08:26 AM | Xã hội

Từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại, như máy bay thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 630, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng… đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo

Các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, rời bến làm nhiệm vụ.

Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 1.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tham gia duyệt binh

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 2.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi rời bến làm nhiệm vụ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi rời bến làm nhiệm vụ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 5.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 6.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 7.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 8.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 9.

Tàu tên lửa bắn nhanh rời bến làm nhiệm vụ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 10.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 11.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 12.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 13.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 14.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 rời bến làm nhiệm vụ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 15.

Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng rời bến làm nhiệm vụ

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu tới độc giả hình ảnh và tính năng một số phương tiện tham gia diễu binh trên biển (A80) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 16.

Các lực lượng diễu binh trên biển triển thực hiện nghi lễ chào cờ

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 17.

Các tàu cơ động vào đội hình diễu binh

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 18.

Tàu chỉ huy (đi giữa) đang duyệt đội hình diễu binh trên biển

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 19.

Các biên đội tàu chào tàu chỉ huy

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 20.

Các biên đội triển khai đội hình chữ A

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 21.

Tàu chỉ huy 015

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 22.

Máy bay DHC6-Mắt thần trên biển của Không quân Hải quân là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước. DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 23.

Trực thăng săn ngầm Ka28 và biên đội tàu ngầm Kilo 636.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 24.

Trực thăng Ka28 được trang bị 2 động cơ tua bin khí mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường, tự động lái, thiết bị chống ngầm hiện đại. Máy bay được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm từ giản đơn đến phức tạp.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 25.

Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm điezen-điện hiện đại, được mệnh danh là “Hố đen trong lòng đại dương”, niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.

Tiếp tục cập nhật...

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 26.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 27.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 28.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 29.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 30.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 31.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 32.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 33.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 34.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 35.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 36.

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển- Ảnh 37.


Theo PV

baochinhphu.vn

