Chung cư cao tầng có thực sự là lựa chọn lý tưởng cho những người về hưu?

* Bài viết này sẽ cho các bạn thấy 1 góc nhìn thú vị khác từ bà Khun Anchalee - người đã quyết định cùng chồng chuyển đến chung cư sau khi về hưu thay vì sống cùng con cháu trong 1 ngôi nhà mặt đất quen thuộc. Bà Khun Anchalee lựa chọn chung cư cao tầng với mục đích có thể đáp ứng nhu cầu sống của những người cao tuổi 1 cách đơn giản và hạnh phúc, đầm ấm như sống trong 1 đại gia đình.

Từ nhà mặt đất đến chung cư cao tầng

Nếu được hỏi về loại hình bất động sản mơ ước của những người về hưu, tôi tin rằng hơn 1 nửa trong số đó sẽ nhắc đến ngôi nhà dành cho 1 đại gia đình có thể cùng nhau chung sống trong 1 không gian. Vợ chồng bà Khun Anchalee cũng nằm trong số này.

Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, trước khi quyết định chuyển đến 1 căn chung cư cao tầng để sống sau khi nghỉ hưu, bà Khun Anchalee còn đưa ra những lý do khác như: vị trí gần tàu điện ngầm Bangkok giúp thuận tiện đi lại và Bệnh viện Siriraj - nơi người chồng phải gặp bác sĩ để lọc máu hàng tuần còn bà thì có vấn đề về thoái hóa khớp gối. Do đó, 2 ông bà sẽ phải thường xuyên lui tới bệnh viện.

“Vì chỉ có 2 người ở nên tôi nghĩ không cần nhiều diện tích sử dụng. Trong khi đó, nếu lựa chọn ở chung cư, cả 2 sẽ không phải lên xuống cầu thang nhiều, ảnh hưởng tới khớp gối. Chưa kể, căn chung cư mà chúng tôi đang ở cũng gần các phương tiện giao thông công cộng, bệnh viện, siêu thị cùng các tiện ích khác. Ngoài ra đường đến chung cư này cũng rất thoáng, sạch đẹp và nằm ở vị trí trung tâm nên con cháu có thể đến thăm bất cứ lúc nào." - Bà Khun Anchalee vui vẻ chia sẻ.

Theo bà Khun Anchalee, quan điểm và cuộc sống của bà gần như thay đổi hoàn toàn kể từ khi sống ở chung cư. Và mặc dù không sống cùng con cái, nhưng 2 ông bà vẫn thoải mái gặp gỡ chúng bất cứ lúc nào muốn. Việc có thể làm chủ được cuộc sống sau khi về hưu mà không cần phụ thuộc vào con cái, từ lau dọn nhà cửa cho tới các việc to tát hơn khiến 2 ông bà thấy hài lòng và hạnh phúc mỗi ngày.

Không chỉ thế, với căn chung cư này, 2 ông bà có thể để dành làm tài sản cho con cháu hoặc cho thuê/bán lại mà không phải lo lắng quá nhiều. Vì bà Khun Anchalee cho rằng, chung cư dễ phù hợp với nhiều đối tượng.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, chung cư cao tầng thật sự là 1 lựa chọn mới giúp vợ chồng bà Khun Anchalee có 1 cuộc sống hạnh phúc, dễ dàng tận hưởng tuổi già theo cách đơn giản hơn là ngôi nhà mặt đất có đủ đầy con cháu, sống quây quần bên nhau.

Không gian chung cư có hạn nhưng vẫn thực hiện được tất cả các hoạt động khác nhau nếu muốn

Lý do chính khiến hầu hết những người về hưu chọn nhà mặt đất thay vì chung cư cao tầng là có thể sử dụng được nhiều không gian trong nhà ở. Bởi vì hầu hết những người về hưu đều dành rất nhiều giờ trong 1 ngày để thực hiện các hoạt động khác nhau trong chính nơi mình sinh sống. Chỗ ở thực sự giống như cả thế giới của tuổi hưu.

Tuy vậy, theo bà Khun Anchalee, mặc dù diện tích chung cư có hạn nhưng bà hoàn toàn làm được tất cả những gì mình muốn để thư giãn và tận hưởng tuổi già.

"Tùy vào sở thích của mỗi người chứ không phải cần nhiều hoặc ít không gian. Nhưng cá nhân tôi không cần nhiều không gian. Điều đó cũng giúp chúng tôi hạn chế khu vực/không gian cần dọn dẹp, báo trì; từ đó tiết kiệm chi phí hơn.

Đối với các hoạt động phổ biến như: trồng cây, chăm hoa,... Cá nhân tôi cũng thích nó. Nhưng khi ở chung cư, tôi nghĩ bản thân chỉ cần điều chỉnh 1 chút là được. Ví dụ như: không trồng các loại cây to mà chỉ lựa cây cảnh nhỏ còn nếu muốn trồng rau thì tận dụng thùng xốp để trồng ngay ở ban công,..." - Bà Khun Anchalee đưa giải pháp giải quyết vấn đề được cho là khiến nhiều người e ngại nhất khi chọn nhà chung cư.

Bà Khun Anchalee nhấn mạnh, việc tính toán diện tích bên trong nơi ở để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung và không gian cá nhân của mỗi người khi sống chung trong 1 mái nhà vẫn là yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi lựa chọn nơi ở.

Căn hộ cao tầng phải khiến bạn có cảm giác như đang sống một mình?

Điều này có thực sự đúng hay không?

Vì quyết định dọn về ở với 2 chồng nên chúng tôi phải giảm thiểu sự phụ thuộc vào con cái. Trước khi chọn chung cư cao tầng cho tuổi về hưu, bạn phải liệt kê tất cả những gì chúng ta muốn và trả lời được các câu hỏi đó.

Đơn cử, như căn chung cư mà bà Khun Anchalee đang ở, bà gần như sẽ không phải lo lắng quá nhiều vì nó nằm gần bệnh viện Siriraj, nơi cả 2 vợ chồng phải thường xuyên ghé tới để điều trị. Ngoài ra, căn hộ cũng nằm rất gần nhà cháu trai nên trong những trường hợp khẩn cấp, 2 ông bà đều có thể nhờ sự trợ giúp nhanh chóng. Và điều quan trọng là ở đây có đầy đủ tiện nghi và hệ thống an ninh đạt chuẩn khiến bà an tâm và thực sự cảm thấy nhàn nhã hơn so với việc ở nhà mặt đất.

Tất nhiên, khi tách ra ở chung cư cao tầng, bạn phải lo cho bản thân mình nhiều hơn so với khi ở cùng con cái. Những khu nhà mặt đất thường có lối sống quan tâm nhau hơn so với ở nhà chung cư. Tuy nhiên, vợ chồng bà Khun Anchalee giải quyết vấn đề này bằng cách chọn căn hộ có khu vực chung đa dạng tiện ích, đông dân cư và nhiều hoạt động giải trí.

3 yếu tố quan trọng giúp cuộc sống ở chung cư sau khi về hưu trở nên dễ dàng

Bà Anchalee cũng gợi ý thêm 3 yếu tố quan trọng giúp việc sống chung cư khi về hưu mà không có con cái xung quanh 1 cách dễ dàng từ chính trải nghiệm trực tiếp của cá nhân.

- Môi trường xung quanh tốt

Cho dù đó là 1 người bạn bên cạnh, 1 người hàng xóm nhiệt tình hay thậm chí là 1 nhân viên bảo vệ tận tâm, hãy đảm bảo ít nhất mình có thể nhờ vả mọi người khi cần thiết ngay lập tức.

- Vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện

Nơi ở nên nằm ở vị trí có đầy đủ các cửa hàng tiện lợi và cửa hàng bách hóa, chợ dân sinh và gần bệnh viện - điều quan trọng nhất dành cho những người về hưu.

- Không gian sử dụng phù hợp với số lượng người ở

Chẳng hạn như Khun Anchalee chỉ sống với 2 ông bà nên bà có một căn bếp nhỏ đủ để có ban công đứng hóng gió vào buổi sáng, hay vừa ngồi ăn vừa ngắm toàn cảnh Bangkok. Ngoài ra, căn hộ có một phòng khách - nơi bạn có thể ngồi nghỉ ngơi và dành thời gian trò chuyện với chồng, hoặc có 1 không gian thoải mái để xem TV,...

Lời khuyên cho người muốn mua chung cư cao tầng để về hưu

“Các căn hộ cao tầng là một lựa chọn khác cho những người về hưu không cần nhiều không gian. Chỉ cần có bảo vệ 24/24 và gần các tiện ích. Nhưng đôi khi có thể cũng chỉ là căn hộ đó nằm ở vị trí thích hợp với nhu cầu sống của bản thân." - Bà Khun Anchalee chia sẻ.

Ngoài việc phải biết nhu cầu của bản thân và lối sống mà bạn thích, bà Khun Anchalee nói thêm rằng, một yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là bản thân phải có đủ sức khỏe để tự chăm lo cho cuộc sống hằng ngày. Bởi vì, mỗi ngày càng trôi qua, sức khỏe sẽ suy yếu dần và bạn không thể chờ đợi những đứa cháu đến thăm cũng như chăm sóc mình mỗi ngày. Do đó, việc chuẩn bị cả điều kiện vật chất và nhà ở là rất cần thiết.

Theo: ddproperty