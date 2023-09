Chung cư Hà Nội trung bình 50 triệu đồng/m2, lộ diện khu vực giá nhà rẻ chỉ bằng 2/3

Bà Nguyễn Hoài An, Giám Đốc Cấp Cao Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Phát triển CBRE cho biết, tại thời điểm cuối quý II, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 1,6% so với quý trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên.

Bất chấp lãi suất cao và thắt chặt tín dụng, giá bán của các căn hộ chung cư mới mở bán tại Hà Nội vẫn neo ở mức tương đối cao. Trong số các dự án chào bán sơ cấp trong quý này, CBRE thống kê có 52% dự án chào bán trên 47 triệu/m2, trong khi các dự án còn lại chào bán từ 35 triệu/m2 trở lên.

Nguồn CBRE.

Còn theo báo cáo mới nhất của Savills Vietnam, trong quý II/2023, giá bán sơ cấp căn hộ trung cư trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, tăng 1% theo quý và 17% theo năm. Đáng chú ý, giá chung cư sơ cấp đã tăng 18 quý liên tiếp và cao hơn 73% so với quý I/2019. Nguyên nhân do giá đất và chi phí xây dựng tăng, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng.

Thống kê mới đây của Colliers cũng cho biết, mức giá bán sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận trong khoảng 2.500 – 4.000 USD/m2. Trong giai đoạn cuối năm 2023, Colliers dự kiến giá của thị trường căn hộ sẽ tăng từ 4 - 7% so với năm 2022 nhờ việc chủ đầu tư nâng cao định vị của các dự án cùng với vị trí đắc địa.

Quan sát thực tế cho thấy, giá mặt bằng chung cư mới mở bán cao chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông và phía Tây với các tòa nhà chung cư chuẩn bị bàn giao tại 2 đại đô thị lớn nhất Thủ đô. Cùng với đó, mức giá chung cư khu vực Tây Hồ Tây chạm mặt bằng giá 100 triệu/m2 đã đẩy giá chung cư Hà Nội lên ngưỡng mặt bằng giá cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh giá chung cư mới mở bán khu Đông, Tây…tăng đến 70% so với cách đây 4 năm đẩy giá trung bình căn hộ 2 phòng ngủ lên mức gần 3,5 tỷ đồng/căn, nhiều người mua nhà đang dồn về khu phía Nam Hà Nội với mức giá trung bình thấp hơn khoảng 30% so với các căn hộ cùng phân khúc.

Quan sát thực tế cho thấy, thời gian gần đây khu Nam đón nhiều dự án căn hộ mới được mở bán như Rose Town, Hà Nội Melody Residences cơ mức giá từ 35 triệu đồng/m2. Đặc biệt, khu vực này ghi nhận phân khúc giá 25-28 triệu đồng/m2 tại dự án Tecco Garden, đây là dự án đang mở bán gần như thấp nhất trên thị trường căn hộ chung cư Hà Nội.

Được biết, Tecco Garden cũng từng là dự án gây sốc trên thị trường bất động sản năm 2023 khi Đất Xanh Miền Bắc - đơn vị phân phối độc quyền dự án Tecco Garden cam kết sẽ mua lại căn hộ nguyên giá sau 18 tháng và chịu toàn bộ chi phí chuyển nhượng trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng chi trả lãi ngân hàng hoặc có nhu cầu ở thử.

Giá bất động sản khu Nam Hà Nội hiện thấp hơn khoảng 30% so với khu Đông và Tây.

Ngoài những dự án này, hiện nay giá sơ cấp chung cư đã qua sử dụng tại khu vực phía Nam như khu đô thị Linh Đàm, Định Công, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp có mức giao dịch khá thấp chỉ khoảng 25-30 triệu đồng/m2. Tại khu đô thị Gamuda mức giá chung cư có cao hơn một chút nhưng chỉ dừng lại ở mức 35 triệu đồng/m2. Mức giá này chỉ bằng 2/3 mức giá trung bình chung cư đã qua sử dụng khu vực phía Tây.



Giải thích về sự chênh lệch giá giữa khu Nam và các khu vực khác của Hà Nội, Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, khu vực phía Tây mức giá đã phát triển hàng chục năm trước nên luôn neo ở khung cao. Trong khi đó, vài năm trở lại đây khu Đông có sự phát triển vượt bậc của những siêu dự án nên mặt bằng giá cũng nhanh chóng leo thang. Thị trường BĐS phía Nam dường như trầm hơn, giá không bị đẩy lên quá nhiều bởi khu vực này ít dự án mới.

“Các dự án phát triển bất động sản ở phía Nam Hà Nội chủ yếu tập trung phân khúc thấp và trung cấp. Khu Nam hiện đang có quỹ đất lớn trong khi đó chi phí đất không cao bằng các khu vực khác ở Hà Nội. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư vì giá đầu vào thấp nên giá thành sản phẩm sẽ ở mức hợp lý", bà Hằng phân tích thêm: