Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán BIDV bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

12-03-2026 - 09:55 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Trần Thăng Long và ông Hoàng Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán BIDV kể từ ngày 15/3/2026.

Chứng khoán BIDV bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty CP Chứng khoán BIDV (Chứng khoán BIDV, MCK: BSI) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX) về thay đổi nhân sự.

Cụ thể, theo các Quyết định HĐQT số: 179/QĐ-BSC ngày 10/03/2026, 189/QÐ-BSC ngày 10/3/2026, ông Trần Thăng Long và ông Hoàng Trung Kiên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán BIDV kể từ ngày 15/3/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, trước đó, BSI đã tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ với thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/2/2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/3/2026, HĐQT Chứng khoán BIDV đã có quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng là 2.500 tỷ đồng; trong đó bao gồm Hạn mức tín dụng có Tài sản bảo đảm và không có Tài sản bảo đảm theo phê duyệt của VIB.

Mục đích là để đầu tư, kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương phù hợp với quy định của pháp luật và VIB; Bổ sung vốn lưu động khác phù hợp với quy định của pháp luật và VIB.

Thời hạn mỗi khoản vay tối đa là 12 tháng; tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật và VIB từng thời kỳ.

Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện bao gồm quyết định phương án vay vốn cụ thể trong hạn mức được ngân hàng cấp, ký kết các hồ sơ chứng từ phát sinh cần thiết.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán hồi phục với thanh khoản thấp, điều gì đang diễn ra?

Chứng khoán hồi phục với thanh khoản thấp, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy”

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy” Nổi bật

Thực phẩm Đông lạnh Kido tiếp tục tăng sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt

Thực phẩm Đông lạnh Kido tiếp tục tăng sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt

09:54 , 12/03/2026
Cổ phiếu lao dốc, giá dầu tăng vọt sau vụ nhiều tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Cổ phiếu lao dốc, giá dầu tăng vọt sau vụ nhiều tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz

09:39 , 12/03/2026
2 kịch bản cho VN-Index trong tháng 3/2026

2 kịch bản cho VN-Index trong tháng 3/2026

00:07 , 12/03/2026
VN-Index biến động mạnh, các công ty chứng khoán hưởng lợi ra sao?

VN-Index biến động mạnh, các công ty chứng khoán hưởng lợi ra sao?

00:06 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên