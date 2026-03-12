Chứng khoán BIDV bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Ảnh minh họa

Công ty CP Chứng khoán BIDV (Chứng khoán BIDV, MCK: BSI) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX) về thay đổi nhân sự.

Cụ thể, theo các Quyết định HĐQT số: 179/QĐ-BSC ngày 10/03/2026, 189/QÐ-BSC ngày 10/3/2026, ông Trần Thăng Long và ông Hoàng Trung Kiên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán BIDV kể từ ngày 15/3/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, trước đó, BSI đã tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ với thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/2/2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/3/2026, HĐQT Chứng khoán BIDV đã có quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng là 2.500 tỷ đồng; trong đó bao gồm Hạn mức tín dụng có Tài sản bảo đảm và không có Tài sản bảo đảm theo phê duyệt của VIB.

Mục đích là để đầu tư, kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương phù hợp với quy định của pháp luật và VIB; Bổ sung vốn lưu động khác phù hợp với quy định của pháp luật và VIB.

Thời hạn mỗi khoản vay tối đa là 12 tháng; tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật và VIB từng thời kỳ.

Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện bao gồm quyết định phương án vay vốn cụ thể trong hạn mức được ngân hàng cấp, ký kết các hồ sơ chứng từ phát sinh cần thiết.