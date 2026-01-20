Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán BIDV (BSC) báo lãi 2025 tăng trưởng 20%, dư nợ margin vượt 9.000 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu hoạt động của BSC đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 49% so với 2024 và lợi nhuận trước thuế đạt 616 tỷ đồng, tăng 20%, hoàn thành 110% kế hoạch đề ra.

Chứng khoán BIDV (BSC) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với những con số tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động đạt 566 tỷ đồng, tăng 80% so với quý cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự cải thiện rõ nét ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 232 tỷ đồng, tăng hơn 83%; Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 96 tỷ đồng, tăng 54%; Hoạt động tư vấn tài chính ghi nhận sự khởi sắc, thể hiện qua các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán với doanh thu đạt 27 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ 2024.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế BSC quý 4/2025 đạt 120 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2024.﻿

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu hoạt động của BSC đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 49% so với 2024 và lợi nhuận trước thuế đạt 616 tỷ đồng, tăng 19,5%, hoàn thành 110% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của BSC đạt 16.628 tỷ đồng, tăng 61%, vốn chủ sở hữu đạt 5.528 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay của BSC đạt 9.338 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu kỳ.

Chứng khoán BIDV (BSC) báo lãi 2025 tăng trưởng 20%, dư nợ margin vượt 9.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

BCTC quý 4/2025 của BSC

Trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quý cuối năm 2025 với thanh khoản thị trường cải thiện và tâm lý nhà đầu tư dần ổn định. Dòng tiền có xu hướng quay trở lại các nhóm cổ phiếu cơ bản, trong khi thị trường trái phiếu và các hoạt động trên thị trường vốn từng bước phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán mở rộng hoạt động kinh doanh.

Dương Ngọc

Nhịp Sống Thị Trường

