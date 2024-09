Chứng khoán chuẩn bị bước vào pha tăng mới, VN-Index có thể cán mốc 1.350 điểm vào cuối năm 2024

Thị trường chứng khoán đang là kênh đầu tư hấp dẫn với mức tăng khoảng 13% từ đầu năm, cao hơn nhiều so với kênh gửi tiết kiệm truyền thống. Đà tăng tốt của giá cổ phiếu song hành cùng sự phục hồi của kết quả kinh doanh và nền kinh tế.

Theo đó, lợi nhuận các doanh nghiệp Quý 2/2024 tăng 26% so cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng trong Quý 1/2024 (+21,5%). Dù có sự phục hồi khá tốt tính từ đầu năm đến nay, song chỉ số gặp khó khăn khi tiệm cận vùng kháng cự 1.300 điểm và xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong thời gian gần đây.

Chứng khoán đang bước vào pha tăng trưởng mới

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Agriseco nhận định về mặt định giá, thị trường đang ở vùng định giá hấp dẫn so với lịch sử. Cụ thể, VN-Index đang được giao dịch ở mức 13,9x lần (thấp hơn so với trung bình giai đoạn 2014-2024 là 15,26 lần) và P/B 1,7x lần (thấp hơn so với trung bình giai đoạn 2014-2024 là 2,16 lần). Agriseco cho rằng, mặt bằng định giá hiện tại phù hợp để có thể tích lũy các cổ phiếu đầu tư trong trung và dài hạn.

Agriseco nhận định hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp đã hồi phục gần như hoàn toàn và tiến vào giai đoạn tăng trưởng mới, tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho thị trường chứng khoán. Các yếu tố rủi ro như tỷ giá, lãi suất, lạm phát vẫn tiềm tàng, tuy nhiên vẫn đang trong tầm kiểm soát và tạo ra môi trường thuận lợi để thị trường tiếp tục đi lên.

"Giai đoạn nửa cuối năm nay cũng sẽ là bản lề cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2025 với triển vọng nâng hạng thị trường, là yếu tố quan trọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài", báo cáo nêu rõ.

VN-Index sẽ đạt 1.350 điểm vào cuối năm

Theo Agriseco, động lực chính cho đà tăng của thị trường sẽ đến từ cả yếu tố trong và ngoài nước. Về bối cảnh quốc tế, điểm sáng là tăng trưởng kinh tế toàn cầu dần hồi phục và lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trong các tháng cuối năm 2024. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ dần nới lỏng – lãi suất xu hướng giảm cũng là động lực quan trọng cho thị trường.

Trong nước, Agirseco kỳ vọng tăng trưởng kinh tế tiếp đà hồi phục tích cực trong nửa cuối năm. Mặc dù đối mặt nhiều thách thức khi cầu thế giới chưa hồi phục hoàn toàn, dự báo GDP nửa cuối năm đạt khoảng 6,6%, cao hơn so với tốc độ tăng nửa đầu năm. Qua đó, dự báo GDP cả năm 2024 có thể hoàn thành mục tiêu 6-6,5% của Chính phủ đề ra với các động lực đến từ: (1) Đà phục hồi hoạt động sản xuất, xuất khẩu; (2) Giải ngân vốn đầu tư FDI và đầu tư công tích cực hơn; (3) Hoạt động tiêu dùng bán lẻ duy trì đà tăng.

Mặt khác, trong bối cảnh FED sắp hạ lãi suất và tỷ giá hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng giúp kinh tế phục hồi. Đối với lãi suất chính sách dự báo sẽ duy trì ở mức 4,5% như hiện tại, lãi suất cho vay tiếp tục giảm trong bối cảnh kinh tế cải thiện, áp lực tỷ giá, lạm phát gia tăng.

Mức lãi suất thấp vẫn là động lực giúp thị trường chứng khoán tăng bền vững. Lãi suất duy trì ở mức hợp lý sẽ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục và giúp cải thiện lợi nhuận, từ đó làm tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán. Theo thống kê của Agriseco Research, trong giai đoạn lãi suất giảm, thị trường chứng khoán thường tăng tích cực trong trung và dài hạn.

Agriseco Research dự phóng lợi nhuận toàn thị trường trong năm 2024 sẽ tăng trưởng 15% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận vẫn sẽ tiếp tục cải thiện dần qua từng quý.

Agriseco Research dự báo VN-Index sẽ hồi phục lên 1.350 điểm vào giai đoạn cuối năm 2024 trên cơ sở (1) Lợi nhuận toàn thị trường lấy lại đà tăng trưởng dương năm 2024 với mức tăng trưởng khoảng 15%; (2) P/E hợp lý 14 lần.