TTC AgriS (SBT): Kết quả kinh doanh Quý 3 tiếp tục tăng trưởng, cổ phiếu vượt đỉnh 3 năm

TTC AgriS hoàn thành hơn 83% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm sau 3 quý, sản lượng vượt mốc triệu tấn

Quý 3 niên độ 2024-2025, TTC AgriS tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng với doanh thu thuần đạt 7.289 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 231 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15%. Lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu niên độ, tổng doanh thu thuần đạt 21.648 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 83% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt gần 773 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 680 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ niên độ trước.

Tăng trưởng Doanh thu thuần Quý 3, Lũy kế 9 tháng và Cơ cấu doanh thu thuần Quý 3 niên độ 2024-2025 của TTC AgriS (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của TTC AgriS)

Trong cơ cấu doanh thu Quý 3, sản phẩm đường ghi nhận doanh thu 6.659 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91%. Doanh thu từ mật đường đóng góp 4%, tương đương 287 tỷ đồng. Doanh thu bán điện ghi nhận hơn 79 tỷ đồng, chiếm hơn 1%. Các lĩnh vực còn lại gồm hoạt động kinh doanh máy móc cơ giới, kinh doanh phân bón, các sản phẩm nông nghiệp khác như dừa, chuối, gạo, cao su và các dòng sản phẩm nước uống dinh dưỡng thiên nhiên chiếm hơn 4% trong cơ cấu tỷ trọng doanh thu.

Sản lượng tiêu thụ đường Quý 3 niên độ 2024-2025 của Công ty đạt gần 348.000 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ, nâng tổng sản lượng lũy kế 9 tháng lên hơn 1 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tiêu thụ nội địa tăng mạnh 31%, và sản lượng xuất khẩu tăng hơn 16% so với cùng kỳ.

Trong Quý 3, chi phí lãi vay của TTC AgriS đã giảm 14% so với Quý 3 niên độ trước xuống còn 357 tỷ đồng. Như vậy, cả 3 quý đầu niên độ, chi phí lãi vay của Công ty đều ghi nhận giảm mạnh, với mức giảm tương ứng 12%, 24%, 14% so với cùng kỳ niên độ trước. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 3 cũng lần lượt giảm 12% và 8% so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy Công ty đã khai thác hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi, tận dụng tốt xu hướng giảm lãi suất trên thị trường, qua đó tối ưu chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành trong thời gian qua.

Cổ phiếu SBT vượt đỉnh 3 năm với triển vọng tăng trưởng tích cực

Trong vòng 1 tháng biến động lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam (từ 01/04 - 28/04/2025), cổ phiếu SBT đã thu hút được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư, ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Giá cổ phiếu SBT tại phiên giao dịch ngày 29/04 đã tăng hơn 12% so với đầu tháng (01/04), đóng cửa ở mức 17.000 đồng. So với hồi đầu năm 2025, giá cổ phiếu đã tăng 45%, lên mức giá cao nhất trong 3 năm qua kể từ thời điểm 18/04/2022.

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu SBT từ tháng 5/2024 – tháng 4/2025 (Nguồn: CafeF)

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo TTC AgriS, Doanh nghiệp luôn chủ động xây dựng chiến lược ứng phó linh hoạt trước mọi biến động về chính sách thương mại quốc tế. Một trong những trụ cột trong chiến lược đó là chính sách đa dạng hoá thị trường xuất khẩu với sự hiện diện tại 69 quốc gia trên toàn cầu. Trong chiến lược mở rộng thị trường sắp tới, Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng tại các thị trường chiến lược như Indonesia, Singapore, Úc, Châu Âu, và thị trường khu vực. Đồng thời, Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp nội tại để nâng cao sức cạnh tranh bao gồm tăng cường độ phủ thị trường nội địa, đầu tư vào công nghệ cao và quy trình sản xuất tiên tiến, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả.

Với tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt, TTC AgriS đã duy trì đà tăng trưởng tích cực trong Quý 3, bất chấp những biến động và thách thức từ thị trường kinh doanh quốc tế. Nền tảng vững chắc cùng lợi thế cạnh tranh hiện có sẽ là động lực giúp TTC AgriS tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn cuối niên độ, hướng tới không chỉ hoàn thành mà còn vượt qua các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.