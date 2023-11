Chứng khoán đã hấp dẫn trở lại

Trong tuần giao dịch từ ngày 30-10 đến 3-11, VN-Index chốt ở mức 1.076,78 điểm, tăng 16,16 điểm (+1,52%) so với cuối tuần trước, kết thúc chuỗi 2 tuần giảm mạnh liên tục. Định giá thị trường cũng đã hấp dẫn hơn sau đợt giảm kéo dài suốt 2 tháng qua; triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp (DN) niêm yết khởi sắc hơn vào cuối năm; lãi suất duy trì mức thấp… được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dòng tiền quay lại với chứng khoán.



Tin xấu đã qua?

Việc thị trường hồi phục mạnh sau khi VN-Index chạm về vùng 1.020 - 1.030 điểm cùng một số thông tin vĩ mô tích cực gần đây được giới phân tích chứng khoán kỳ vọng chỉ số đã tạo đáy ở vùng hỗ trợ mạnh.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành và chủ tịch FED bày tỏ quan điểm thận trọng khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt, qua đó thúc đẩy kỳ vọng ngừng tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo, cũng là thông tin tích cực.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia chứng khoán Nguyễn Hồng Điệp phân tích đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 2 tháng qua là chu kỳ điều chỉnh hợp lý trong bối cảnh FED giữ quan điểm tiếp tục duy trì mức lãi suất cao, chưa biết khi nào bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ. Trong nước, áp lực tỉ giá tăng buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải can thiệp bằng cách hút tiền về qua kênh tín phiếu với khoảng 10 tỉ USD, dù đây là lượng tiền dư thừa trong hệ thống nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán đang hấp dẫn trở lại nhưng không còn dễ đầu tư như giai đoạn trước Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"VN-Index đã giảm khoảng 18% từ vùng đỉnh 1.250 điểm được xem là tương đối hợp lý, đưa định giá thị trường về mức đủ hấp dẫn để thu hút dòng tiền trở lại. Giá VNĐ đã giảm khoảng 3%-4% so với USD là mức độ tương đối trung bình so với đồng tiền của nhiều nước trong khu vực - giảm tới 7%-10%. Động thái can thiệp của NHNN giúp lãi suất liên NH tăng lên khoảng 2,8%-3% làm giảm đầu cơ, găm giữ USD và giúp tỉ giá ổn định hơn. Những yếu tố này đang hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng trở lại" - ông Nguyễn Hồng Điệp phân tích.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng những thông tin hỗ trợ xuất hiện gần đây sẽ cải thiện tâm lý thị trường và thúc đẩy đà phục hồi của các chỉ số chứng khoán. Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Phân tích vĩ mô và chiến lược thị trường - Công ty Chứng khoán VNDirect, cho rằng lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số USD (DXY) quay đầu giảm mạnh cuối tuần qua sau động thái "ôn hòa hơn" của FED về chính sách tiền tệ sẽ giúp hạ nhiệt áp lực tỉ giá trong nước. Điều này có thể cải thiện dư địa chính sách tiền tệ của NHNN trong những tháng cuối năm, cũng như tâm lý thị trường.

"Có thể thấy đợt giảm điểm mạnh vừa qua của thị trường chứng khoán có sự xúc tác không nhỏ từ áp lực tỉ giá. Do đó, khi tỉ giá hạ nhiệt, thị trường có thể bước vào một nhịp phục hồi rõ nét. Sau nhịp điều chỉnh kéo dài, định giá của thị trường chứng khoán đã về mức hấp dẫn. Mức chiết khấu định giá của VN-Index đã về gần tương đương mức đáy trung hạn thời điểm tháng 11-2022 và đáy thời điểm dịch COVID-19" - ông Hinh nhìn nhận.

Qua thời kỳ kiếm tiền dễ dàng

Dù thị trường đã có những tín hiệu tích cực hơn nhưng các chuyên gia và công ty chứng khoán đều nhận định thời kỳ kiếm tiền dễ dàng đã qua. Nhà đầu tư cần thận trọng lựa chọn cổ phiếu, sử dụng đòn bẩy tài chính…

Theo VNDirect, VN-Index vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh và kỳ vọng vùng 1.000 điểm (+/-20 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ của thị trường. Công ty Chứng khoán BETA cũng nhận định VN-Index kỳ vọng sẽ dao động tích lũy tạo nền trong vùng 1.020-1.100 điểm trước khi có những tín hiệu tác động đến việc hình thành xu hướng ngắn hạn tiếp theo.

Một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán hiện tại đến từ kết quả kinh doanh quý III và triển vọng cuối năm 2023 của DN. Ông Võ Kim Phụng, Phó Phòng Phân tích chứng khoán BETA, cho rằng có sự phân hóa mạnh giữa các ngành nghề, giữa các DN trong ngành. Với nhóm chứng khoán và bất động sản khu công nghiệp, phần lớn công ty đều có sự tăng trưởng tích cực về lợi nhuận. Trong khi đó, ở mảng sản xuất và phân phối điện, các công ty có kết quả kinh doanh suy giảm chiếm đa số.

Do đó, tùy theo từng lĩnh vực ngành nghề mà lợi nhuận nhiều khả năng đã tạo đáy trong quý I, II hoặc chậm hơn là quý III/2023 rồi mở ra triển vọng tích cực hơn trong thời gian tới. Về dài hạn, triển vọng kinh tế vĩ mô vẫn lạc quan nhờ sự hỗ trợ bởi chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng.

"Triển vọng tăng trưởng nhiều ngành nghề và DN sẽ khả quan hơn trong năm 2024. Từ đó, sớm thu hút dòng tiền trở lại chứng khoán và xu hướng dài hạn sẽ sớm trở lại trạng thái tích cực" - ông Võ Kim Phụng dự báo.

Nhiều chuyên gia nhìn nhận thị trường cũng như nhiều mã cổ phiếu đã đạt mức chiết khấu khá hấp dẫn nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn còn. Thời điểm này chỉ thích hợp để các nhà đầu tư trung và dài hạn tích lũy cổ phiếu cho năm 2024. Ông Đinh Quang Hinh lưu ý nhà đầu tư mua cổ phiếu không nên sử dụng đòn bẩy ký quỹ để giải ngân cổ phiếu; không đầu tư tập trung một cổ phiếu hoặc nhóm ngành duy nhất; đồng thời tránh dồn khoản tiền lớn vào một thời điểm…

"VN-Index đã qua giai đoạn khó khăn nhưng cũng không thể phục hồi hình chữ V mà cần tích lũy tại những điểm cân bằng để thị trường hấp thụ dần cổ phiếu ở những vùng giá thấp. Nhà đầu tư cần thận trọng vì ngay cả khi thị trường đi lên nhưng giai đoạn đầu sẽ có sự rung lắc thường xuyên, phân hóa giữa các nhóm ngành nên cần sự quản trị tốt để tránh thua lỗ kép" - ông Nguyễn Hồng Điệp nhấn mạnh.