Chứng khoán đảo chiều hơn 50 điểm trong 1 phiên

Nhà đầu tư trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với diễn biến thị trường hôm nay. VN-Index mở cửa trong trạng thái tiêu cực, áp lực bán lan rộng, nhóm VN30 dồn dập gây áp lực. Chỉ số chính có thời điểm giảm về mức 1.606 điểm.

Đến 14h, sắc xanh trở lại với VN-Index, thị trường đảo chiều, nhóm vốn hoá lớn dẫn dắt đà tăng. Rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng giá, đóng góp chủ lực là nhóm Vingroup. VHM, VIC kéo VN-Index tăng hơn 8 điểm trong mức tăng chung. LPB dẫn đầu đà tăng với biên độ 5,8%.

Các cổ phiếu VN30 trở lại vai trò dẫn dắt thị trường.

Sắc xanh dần chiếm thế áp đảo tại các nhóm bất động sản , bán lẻ, xây dựng, vật liệu… Những cổ phiếu bất động sản giao dịch với thanh khoản cao như CII, DOG, DXG, CEO, KBC, GEX, HDG, KDH… đều tăng giá.

Tại nhóm bán lẻ, tiêu dùng, MWG bứt phá 4,37%, sau báo cáo doanh thu quý III vượt dự báo với sự bùng nổ của mảng điện tử trực tuyến. Cổ phiếu thép đồng loạt tăng giá, NKG tăng trần. HSG, HPG, VGS, TVN, TLH… cùng tăng giá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,49 điểm (0,86%) lên 1,657.75 điểm. HNX-Index giảm 0,42 điểm (0,15%) xuống 274,18 điểm. UPCoM-Index giảm 0,27 điểm (0,24%) xuống 110,10 điểm.

Thanh khoản tăng trở lại, với giá trị giao dịch HoSE hơn 36.300 tỷ đồng. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, với việc bán ròng hơn 1.270 tỷ đồng, tập trung vào SSI, MSB, MWG, SHB…

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa bổ sung hai mã VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex, và GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vào danh sách chứng khoán không được cấp ký quỹ (margin).

Với GIL, nguyên nhân xuất phát từ việc lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 ghi nhận số âm. Trường hợp của VMD là do doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét quá 5 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng thông báo bổ sung thêm 7 mã cổ phiếu vào danh sách không cấp margin, có hiệu lực trong giai đoạn 8-11/9, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo bán niên soát xét năm 2025 là số âm.

Các doanh nghiệp có cổ phiếu không được cấp margin gồm: CTCP One Capital Hospitality (OCH), CTCP Viễn thông VTC (VTC), CTCP SCI E&C (SCI), CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (BNA), CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG), CTCP G-Automobile (GMA) và CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID).