Chứng khoán DNSE sắp chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (MCK: DSE, sàn HoSE) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 340/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 2/10/2025.



Theo đó, DSE sẽ chào bán 10 triệu trái phiếu mã DSE125018 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, kỳ tính lãi đầu tiên lãi suất cố định 8,3%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất thả nổi. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua từ 6-27/10/2025.

Với 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về, Chứng khoán DNSE sẽ dùng để đầu tư hoạt động ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ.

Trong diễn biến khác, ngày 23/9 vừa qua, DNSE đã hoàn tất phân phối 2,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 211 cán bộ nhân viên.

Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024 là 572,72 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 12-60 tháng và được giải tỏa theo tỷ lệ 20% mỗi năm.

Hoàn tất đợt phát hành này, DSE đã nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 342,6 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 3.426 tỷ đồng.

Trong năm 2025, DNSE lên kế hoạch phát hành 12,6 triệu cổ phiếu ESOP, chia làm 2 đợt. Trước đó, ngày 12/6, công ty đã hoàn tất phân phối 9,9 triệu cổ phiếu ESOP cho 176 người lao động. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 12-60 tháng và sẽ được giải tỏa theo tiến độ 20% mỗi năm.

Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu ESOP, công ty sẽ lần lượt triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu nếu có.

Trong đó, công ty này dự kiến phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành, theo phương thức thực hiện quyền mua, với tỷ lệ 4:1.

Giá chào bán dự kiến tối thiểu 12.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1.070.6 tỷ đồng. HĐQT được ủy quyền để xác định giá chào bán cụ thể. Thời gian triển khai sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, Chứng khoán DNSE sẽ tăng vốn điều lệ lên 4.282 tỷ đồng.