Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm 34% so với cùng kỳ, dự kiến phát hành gần 20 triệu cổ phiếu thưởng

Ngày 28/3 tới đây, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã chứng khoán: FTS) dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tài liệu họp đã được công bố với nhiều điểm đang chú ý.

Cụ thể, FPTS đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt mức 770 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện năm 2022. Lãi trước thuế giảm 34% về mức 420 tỷ đồng.

Công ty dự kiến tăng số lượng nhân sự lên con số 530 người.

Theo đánh giá của ban giám đốc FPTS, thị trường chứng khoán năm 2023 kém hấp dẫn với thanh khoản giảm sút so với năm 2022 cộng thêm bối cảnh các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường dự báo không có thêm sản phẩm mới và chỉ có ít cổ phiếu mới niêm yết/đăng ký giao dịch. Ngoài ra, cạnh tranh về phí giao dịch giữa các công ty chứng khoán khốc liệt hơn.

Đặc biệt, công ty sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn bằng việc phát hành 19,5 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 10:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được nhận về thêm 10 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2023. Nếu thành công, FPTS sẽ tăng vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, FPTS dự trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (500 đồng/cp), tương đương khoảng 97 tỷ đồng sẽ được chi ra để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Nhìn lại năm 2022, FPTS ghi nhận tổng doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ xuống 1.048 tỷ đồng và lãi trước thuế đã thực hiện giảm 12% xuống 638 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty thực hiện được hơn 96% kế hoạch doanh thu và gần 94% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã thực hiện.

Theo giải trình của Ban điều hành, FPTS không thể thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận là do thị trường diễn biến không thuận lợi vào nửa cuối năm 2022, thanh khoản thị trường giảm sâu khiến doanh thu môi giới giảm theo tương ứng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của FPTS là 5.288 tỷ đồng, giảm mạnh so với quy mô 9.456 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu và cho vay của FPTS đạt 3.736 tỷ đồng, chiếm gần 71% tổng tài sản, giảm gần 1.100 tỷ đồng so với cuối quý 3 và giảm hơn 2.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên thị trường, chốt phiên 8/3, thị giá FTS đạt 19.200 đồng/cp.