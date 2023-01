Chứng khoán KIS Việt Nam trao thưởng xe hơi cho khách hàng

Chương trình nhằm tri ân các khách hàng thân thiết đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như tổ chức trao giải thưởng của chương trình "Giao dịch hăng say – xế hộp về tay", tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.



Trong không khí hân hoan chào đón xuân Quý Mão 2023 sắp tới, chương trình gala là cơ hội để Chứng khoán KIS Việt Nam gặp gỡ và gửi trao những lời tri ân sâu sắc nhất tới quý khách hàng thân thiết đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Thêm vào đó, Chứng khoán KIS cũng mong muốn gửi tới nhà đầu tư những chia sẻ về thông tin vô cùng tiềm năng của thị trường chứng khoán trong năm 2023.

Ông Park Won Sang – Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam phát biểu tại Gala

Tại buổi lễ, ông Park Won Sang – Tổng giám đốc của Chứng khoán KIS Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các khách hàng và tin rằng doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại và phát triển bền vững trong suốt 12 năm qua nếu như không có sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của khách hàng. Ông Park Won Sang chia sẻ do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 vừa qua nên phải mất hơn hai năm, ông và các cộng sự mới có lại có dịp tổ chức chương trình tri ân để gặp gỡ khách hàng. Đại diện cho doanh nghiệp, ông nhấn mạnh chứng khoán KIS sẽ không ngừng đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang tới những trải nghiệm đầu tư ưu việt cho nhà đầu tư.

Một phần quan trọng của chương trình Gala đó chính là Lễ trao giải Chương trình "Giao dịch hăng say – Xế hộp về tay". Sau buổi live stream quay số trúng thưởng được phát trực tiếp trên trang facebook chính thức của Chứng khoán KIS, kết quả đã tìm ra 20 chủ nhân may mắn của những giải thưởng vô cùng có giá trị. Trong số 20 khách hàng may mắn trúng giải có 13 khách hàng đang sinh sống tại khu vực phía Nam và 7 khách hàng may mắn còn lại sinh sống tại khu vực phía Bắc.

Tổng giá trị các giải thưởng lên tới hơn 1,2 tỷ đồng, cơ cấu gồm có: 01 giải nhất - Xe hơi KIA K3 2.0 AT Premium trị giá 800.000.000 đồng; 01 giả nhì - Xe máy Honda SH Mode 125cc 2022 trị giá 80.000.000 đồng; 01 giải ba - Tủ lạnh Samsung SBS 635L trị giá 38.000.000 VND; 01 giải tư - Apple Macbook Pro 13’ M1 256GB trị giá 35.000.000 đồng; 02 giải năm - Samsung Smart TV QLED trị giá 27.000.000 đồng; 04 giải sáu - Điện thoại iPhone 13 256GB trị giá 23.000.000 đồng; 05 giải bảy - Máy tính bảng Apple iPad 10.2 4G 256GB trị giá 16.500.000 đồng; 05 giải tám - Máy lọc không khí Samsung trị giá 6.500.000 đồng.

Đúng với tên gọi "Giao dịch hăng say – Xế hộp về tay", KIS Việt Nam trở thành công ty chứng khoán tiên phong trong việc mạnh tay đầu tư giải thưởng có giá trị "khủng" lên tới hàng trăm triệu đồng như xe hơi để trao thưởng cho khách hàng may mắn. Ngoài giải thưởng lớn nhất là chiếc xe hơi KIA dòng K3 2.0 AT Premium rất thịnh hành trên thị trường, Chứng khoán KIS cũng đón đầu xu hướng công nghệ khi trao thưởng các sản phẩm "hot" được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy lọc không khí,… đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Honda, Samsung, Apple.

Ông T.V.T (Hà Nội) – Chủ nhân may mắn của xe hơi KIA chia sẻ cảm nghĩ khi nhận giải

Ông T.V.T (Hà Nội), chủ nhân của giải thưởng cao nhất – xe hơi KIA, vui mừng và xúc động khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, ông chia sẻ đã cùng gia đình đón xem buổi live stream quay số và công bố kết quả trúng giải, cả gia đình hồi hộp theo dõi từ đầu lúc quay số giải thấp nhất và vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên ở phút cuối cùng với giải thưởng có giá trị lớn nhất. Một điều đặc biệt hơn khi nhận lời giam dự buổi gala trao giải, đây cũng là lần đầu tiên ông T.V.T có cơ hội tới thăm thành phố Hồ Chí Mình, cùng lúc được rinh xế hộp về nhà đón Tết, quả thực chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh lần này đã trở thành một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ với gia đình vị khách hàng may mắn này.

Các khách hàng may mắn trúng giải chụp ảnh lưu niệm cùng Chứng khoán KIS Việt Nam

Đúng như tên gọi của chương trình Gala Tri ân "True Friend – Cùng bạn đầu tư thành công", Chứng khoán KIS Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành trên mọi hành trình đầu tư của Qúy khách hàng.