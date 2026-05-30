Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới nhờ cổ phiếu công nghệ, kỳ vọng hòa bình Trung Đông

Các nhà đầu tư tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York trong phiên giao dịch ngày 27-5. Ảnh: Reuters

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,72% lên 51.032 điểm. S&P 500 tăng 0,22% lên 7.580 điểm, còn Nasdaq tăng 0,21% lên 26.973 điểm.

Đây cũng là tuần tăng thứ chín liên tiếp của S&P 500, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối năm 2023.

Động lực lớn nhất đến từ nhóm công nghệ. Cổ phiếu Dell tăng vọt 32,8% sau khi nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm. Nhiều doanh nghiệp công nghệ khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh như Hewlett Packard Enterprise tăng 12,6%, Super Micro Computer tăng 11,6% và Microsoft tăng 5,4%.

Chỉ số nhóm phần mềm tăng hơn 6%, xóa sạch toàn bộ mức giảm kể từ cuối tháng 1, thời điểm thị trường lo ngại về những biến động do làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Ông Ohsung Kwon, chiến lược gia cổ phiếu trưởng của công ty tài chính Wells Fargo, cho rằng sự hưng phấn đối với AI vẫn là động lực lớn của thị trường, nhưng kết quả kinh doanh doanh nghiệp mới là yếu tố dẫn dắt đà tăng hiện nay.

Bên cạnh nhóm công nghệ, tâm lý nhà đầu tư còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến tiến trình đàm phán với Tehran.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Alphabet giảm 2,5%, kéo nhóm dịch vụ truyền thông đi xuống. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn như Costco và Walmart cũng lần lượt mất 3,9% và 2,6%.

Nhóm ô tô suy yếu sau khi xuất hiện thông tin chính quyền Mỹ muốn nâng tỷ lệ nội địa hoá với linh kiện được sản xuất tại Bắc Mỹ lên 82% để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada. Cổ phiếu General Motors giảm 1,3%, trong khi Stellantis mất 2,7%.

Dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy lạm phát của Mỹ trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm, còn tăng trưởng GDP quý I được điều chỉnh giảm xuống còn 1,6%.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát tín hiệu thận trọng, cho rằng cú sốc giá năng lượng có thể kéo dài và lạm phát dai dẳng có thể buộc cơ quan này phải duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

Dù vậy, giới đầu tư hiện vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn thời gian còn lại của năm. Thị trường chỉ dự báo khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 23,9 tỷ cổ phiếu, cao hơn đáng kể mức trung bình của 20 phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền vẫn đang tiếp tục chảy mạnh vào thị trường.