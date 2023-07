Chứng khoán Mỹ “xanh mướt” sau khi lạm phát thấp hơn so với dự đoán

Tính tới 20h54 theo giờ Hà Nội, Dow Jones tăng 309 điểm, tương đương khoảng 0,9%. S&P 500 tăng 44,78 điểm, tương đương 1% còn Nasdaq tăng 177 điểm, tương đương 1,29%.

Đà tăng của thị trường chứng khoán phản ánh tâm lý hứng khởi của các nhà đầu tư khi đón nhận dữ liệu mới về tình hình lạm phát của Mỹ, vốn tăng thấp hơn so với dự kiến. Theo đó, CPI tháng 6 chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, các nhà kinh tế của Dow Jones dự đoán rằng CPI tháng 6 sẽ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. CPI cốt lõi, vốn không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, cũng tăng ít hơn dự kiến.

Betsy Stevenson, giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học Michigan, cho rằng: “Những con số này đang đi xuống dù mất khá nhiều thời gian. Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải cho nền kinh tế độ trễ để các chính sách lãi suất có thể phát huy tác dụng”.

Thậm chí, giáo sư Stevenson tin rằng nền kinh tế Mỹ đã có “một cú hạ cánh mềm”.

Những số liệu mới cũng có thể tác động tới chính sách lãi suất của FED, nhất là khi trước đó có nhiều thông tin cho rằng Ngân hàng Trung ương của Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất sau khi tạm ngừng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

Tham khảo: CNBC