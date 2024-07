Chứng khoán ngập ngừng trước đỉnh cũ

Chỉ số chính duy trì trạng thái giằng co , nhịp điều chỉnh xuất hiện nhiều trong phiên chiều khi nhóm VN30 gia tăng áp lực. Nỗ lực riêng lẻ của GVR, VIC,… không đủ đỡ lại đà giảm của áp đảo trên thị trường. HoSE có gần 300 cổ phiếu giảm giá. Rổ VN30 ghi nhận 16 cổ phiếu giảm giá, và chỉ 9 mã tăng. HDB, VCB, HPG, MSN… lần lượt là những giao dịch tiêu cực nhất.

Thanh khoản sụt giảm đáng kể.

Thị trường không có được sự đồng thuận của các nhóm vốn hoá lớn như ngân hàng, bất động sản … Toàn ngành ngân hàng chỉ có 3 cổ phiếu tăng giá, trong đó 2 đại diện HoSE là MSB, TPB.

HDB cũng trở lại sắc đỏ sau phiên mua ròng hơn 500 tỷ đồng hôm qua của khối ngoại. Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền để HDB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 26/7. Ngay trước ngày chốt danh sách cổ đông, cổ phiếu HDB tăng lên mức đỉnh lịch sử 25.300 đồng/đơn vị.

Nhóm bất động sản có VIC ngược dòng thị trường, từng có thời điểm tăng tới 3%, nhưng về cuối phiên thu hẹp chỉ còn 1,6%. “Họ” Vingroup còn có VRE, VHM tăng nhẹ trên tham chiếu.

Trong khi đó, các cổ phiếu còn lại phân hóa mạnh, với HDG, DIG, GEX, KDH, KBC… giảm giá.

Thanh khoản sụt giảm mạnh, mã có giao dịch lớn nhất là MWG cũng chỉ đạt 565 tỷ đồng, HPG theo sau với 517 tỷ đồng. Nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng sau khi VN-Index tiếp cận bất thành với vùng đỉnh cũ, thiếu động lực đủ mạnh dẫn dắt.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố danh sách các cổ phiếu được đưa vào diện cảnh báo, hủy niêm yết, đình chỉ, hạn chế giao dịch. Cổ phiếu SD6 của CTCP Sông Đà 6 có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp (2021-2023). Trước đó, CTCP Sông Đà 10 (SDT) đã bị hủy niêm yết vì lý do tương tự vào hồi đầu năm.

CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 29/7 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 26/7 (do công ty không đáp ứng điều kiện niêm yết do cơ cấu lại doanh nghiệp).

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,05 điểm (0,24%) xuống 1.280,75 điểm. HNX-Index giảm 0,37 điểm (0,15%) xuống 245,02 điểm. UPCoM -Index giảm 0,18 điểm (0,18%) xuống 98,14 điểm.

Thanh khoản sụt giảm với giá trị khớp lệnh HoSE chỉ hơn 13.700 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 760 tỷ đồng, tập trung vào VHM (304 tỷ đồng), MWG (124 tỷ đồng)…