Doanh thu tháng 6 của Viettel Construction (CTR) vượt nghìn tỷ, tăng trưởng 2 con số

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6 với doanh thu đạt hơn 1.045 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,9 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với tháng 6/2023.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Viettel Construction ghi nhận doanh thu đạt 5.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 305,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11% và 5% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, tổng công ty đã hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực Xây lắp, Giải pháp & Dịch vụ kỹ thuật, Hạ tầng cho thuê đều tăng trưởng cao 3x% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng đem lại nguồn thu lớn nhất cho Viettel Construction là Vận hành khai thác ghi nhận doanh thu nhích nhẹ 2% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 2.880 tỷ đồng.

Với lĩnh vực Vận hành khai thác (VHKT), Viettel Construction đảm bảo 100% KP/s mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), MetFone (Cambodia) và các TowerCo khác. Mở rộng vận hành mạng cố định băng rộng tại tỉnh Mandalay Myanmar (trước đó năm 2023 đã vận hành cho tỉnh Naypyidaw).

Về lĩnh vực Hạ tầng cho thuê, đến hết tháng 6/2024, Viettel Construction sở hữu 7.809 trạm BTS (giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời. Lũy kể 255 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tý lệ dùng chung đạt 1,03. Viettel Construction được cấp phép thi công tuyền cáp ngầm cao tốc Liên Khương - Prenn tại Lâm Đồng (~19,5 km).

Với mảng Xây lắp, Viettel Construction ghi nhận doanh thu xây lắp viễn thông 6 tháng đầu năm đạt 213 tỷ đồng, duy trì quanh mức 36 tỷ đồng/tháng. Tổng nguồn việc đạt 422 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Các gói thầu tiêu biểu ký kết với Viettel Networks như: Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G mở rộng mạng vô tuyến (277 tỷ đồng), Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cổ định băng rộng (69 tỷ đồng), Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2024 (21 tỷ đồng).

Trong mảng xây lắp dân dụng, luỹ kế nguồn việc các dự án B2B như Dự án tiểu khu đô thị 5A của CDC Land; Casa Del Rio - Trung Minh A; Gem Sky World - Đất Xanh… với tổng giá trị đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Với các dự án B2C&SME, luỹ kế nguồn việc đạt 1.193 tỷ đồng, tăng trưởng 62% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ phủ công trình do Viettel Construction xây dựng: 697/701 huyện (tương đương 99%); 2.815/10.596 xã (tương đương 27%).

Về đầu tư công, Viettel Construction trúng thầu 200 tỷ đồng các dự án xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Tỷ lệ trúng thầu đạt 26%. Các dự án nối bật gồm Dự án cải tạo, sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự Vũng Tàu; Thi công, cải tạo, xây mới Chi cục thuế Sóc Trăng, Sơn La, Điện Biên, Khánh Hòa, Bình Định,... ; Dự án trường học, trạm y tế huyện Tiên Lãng - Hải Phòng; Trường học tại Bình Dương;... Ngoài ra, tổng công ty còn thi công lắp dựng cột truyền tải điện lực 500KV mạch 3 tại Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa.

Với mảng Giải pháp & Dịch vụ kỹ thuật, 6 tháng đầu năm, Viettel Construction đã ký nguồn việc 14 MWP khoảng 150 tỷ đồng trong mảng năng lượng mặt trời, tăng trưởng 375% so với cùng kỳ năm 2023. Các dự án nôi bật như Yamaha (1,25MWp); Bao bì Biên Hòa (0,8 MWp); May Bắc Giang (1 MWp); Buwon Vina (1 MWp).

Về Mảng ME&ICT, Viettel Construction thi công phần cơ điện cho dự án Namia Cồn Ba Xã - Quảng Nam; Cung cấp máy tính bảng cho Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum; Thi công điện chiều sáng, điện động lực cho Công ty Hana E&C (Thái Bình); Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học văn phòng, máy tính bảng cho các đơn vị hành chính công tại Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Nam, Bắc Kạn,... Ngoài ra, tổng công ty còn phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ kết hợp Online và Door to Door (giao hàng, triển khai) đạt 10.500 thuê bao mua hàng trong tháng 6/2024 và 370.500 thuê bao luỹ kế từ đầu năm.

Về Dịch vụ kỹ thuật, Viettel Construction đã mở rộng hợp tác Quỹ năng lượng mặt trời Green Yellow, ký thành công 03 hợp đồng bảo trì, ngăn ngừa, khắc phục và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống điện năng lượng áp mái, giá trị 11,4 tỷ đồng. Cung cấp và lắp đặt thiết bị, vận hành xử lý sự cố, ứng cứu thông tin cho các đối tác: Viettel Telecom (60.000 thuê bao V-tracking, doanh thu 13 tỷ đồng/năm); Truyền hình K+ (2.000 thuê bao, doanh thu 1,7 tỷ đồng/năm).

Năm 2024, Viettel Construction đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 đạt 11.653 tỷ đồng, tăng 11 % so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 671,4 tỷ và 531,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,1% và 3,1% so với năm 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch, Viettel Construction sẽ phá kỷ lục lợi nhuận.