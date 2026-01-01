Chứng khoán ra sao khi cao điểm báo cáo tài chính?

Tuần giảm điểm đầu tiên trong năm mới

Sắc đỏ chiếm ưu thế trong tuần giao dịch vừa qua khi VN-Index ghi nhận 4 phiên giảm điểm liên tiếp, đánh dấu tuần điều chỉnh đầu tiên của năm 2026. Dù mở đầu tuần với nhịp tăng khá tích cực, song do thanh khoản không theo kịp, đà tăng nhanh chóng suy yếu và bị thay thế bởi các phiên giảm điểm sau đó.

Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh trong cả 4 phiên không quá lớn. VN-Index kết tuần tại mốc 1.870 điểm, giảm hơn 8 điểm (0,44%) so với tuần trước. Sau hai tuần bứt phá mạnh, thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể trong tuần qua. Giá trị giao dịch bình quân đạt 35.054 tỷ đồng/phiên, tương ứng mức giảm 15,5%.

Tuần qua, VN-Index ghi nhận 4 phiên giảm điểm liên tiếp

Nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò trụ đỡ chính của thị trường - các doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối - đã không còn duy trì được sức mạnh. Nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm dầu khí, ngân hàng và họ Viettel đồng loạt đảo chiều giảm mạnh trong các phiên cuối tuần, qua đó tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

Hoạt động của khối ngoại tiếp tục gây áp lực lên thị trường khi chỉ mua ròng duy nhất một phiên đầu tuần - thời điểm VN-Index tăng điểm. Trong 4 phiên giảm điểm còn lại, khối này liên tục bán ròng, lũy kế cả tuần đạt 3.135 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB (-1.052 tỷ đồng), VHM (-623 tỷ đồng), VNM (-438 tỷ đồng), VIC (-403 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia phân tích, Chứng khoán Pinetree - nhận định, mặc dù thị trường đã xuất hiện dấu hiệu dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu chậm chân hơn so với mặt bằng chung như bất động sản, chứng khoán và hóa chất, nhưng sức mạnh của dòng tiền tại các nhóm này vẫn còn khá yếu. Thanh khoản không ghi nhận sự bùng nổ rõ rệt, trong khi đà tăng thiếu tính bền vững. Điển hình là nhóm bất động sản và hóa chất có phiên tăng mạnh vào ngày thứ 5, nhưng nhanh chóng đảo chiều và điều chỉnh trở lại trong phiên cuối tuần. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn mang tính thăm dò, chưa đủ quyết liệt để hình thành một nhóm dẫn dắt mới cho thị trường.

Rung lắc ngắn hạn, cơ hội sàng lọc cổ phiếu

Bước sang tuần giao dịch tới, việc nhóm cổ phiếu doanh nghiệp quốc doanh đã phát đi tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn dù rằng nhiều doanh nghiệp trong nhóm này đã công bố kết quả kinh doanh quý IV khá tích cực. Cùng với đó, việc dòng tiền luân chuyển sang các nhóm ngành khác như bất động sản và chứng khoán vẫn diễn ra một cách dè dặt cho thấy thị trường đang gặp khó trong việc tìm kiếm nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt xu hướng tiếp theo.

“Trong bối cảnh này, nếu ngay từ đầu tuần tới các nhóm cổ phiếu đang được kỳ vọng không sớm có sự bứt phá rõ ràng, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục cần thêm thời gian tích lũy. VN-Index sẽ khó tránh khỏi một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật.

Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư quan sát và lựa chọn những nhóm ngành mới có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt là các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh quý IV tích cực”, ông Học dự báo.

Trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần giảm điểm đầu tiên sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp trước đó. Nhóm phân tích của Chứng khoán Kiến thiết (CSI) cho rằng, biên độ giảm không lớn và khối lượng khớp lệnh tuần cũng sụt giảm so với 2 tuần trước cho thấy xu hướng tăng trước đó có tín hiệu chững lại, song chưa đủ xác nhận xu hướng đảo chiều giảm điểm.

Trường hợp VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 1.930 - 1.960 điểm trong tuần tới, nhà đầu tư có thể thực hiện hóa lợi nhuận.

Tuy vậy không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ (1.800 - 1.810 điểm) trong các tuần tới, rồi mới quay lại xu hướng tăng điểm tích cực. CSI khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ danh mục đã mua trước đó, hạn chế việc mua thêm trong các phiên kế tiếp. Vị thế mua bổ sung tỷ trọng cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index quay về vùng hỗ trợ để có điểm mua an toàn. Trong trường hợp VN-Index có sự bứt phá, tăng điểm lên ngưỡng kháng cự (1.930 - 1.960 điểm) trong tuần tới, nhà đầu tư ưu tiên căn bán, giảm tỷ trọng cổ phiếu, thực hiện hóa lợi nhuận.

Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các mã trong cùng một ngành, tập trung phần lớn vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng và kết quả kinh doanh quý 4 tích cực. Nhà đầu tư nên bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục.