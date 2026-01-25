Góc nhìn chuyên gia: Margin cao kỷ lục, VN-Index khó tránh khỏi một nhịp rung lắc trong thời gian tới

Sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã lần đầu quay đầu điều chỉnh khi nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt suy yếu. Chỉ số khép lại tuần giao dịch với mức giảm 0,4%, tương đương mất 8,34 điểm, trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng rõ rệt ở các mã vốn hóa lớn.

Diễn biến này trái ngược với kỳ vọng về “sóng” kết quả kinh doanh quý 4/2025, khi thị trường chưa thể duy trì đà bứt phá dù nhiều doanh nghiệp bắt đầu công bố lợi nhuận tích cực. Thay vào đó, dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn, luân chuyển chậm và thiếu động lực để kéo chỉ số đi lên.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường đang bước vào giai đoạn tái tích lũy, điều chỉnh để hình thành vùng cân bằng mới sau nhịp tăng kéo dài. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tâm thế thận trọng, quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ quan trọng trước khi đưa ra quyết định giải ngân tiếp theo.

Margin trên thị trường cao kỷ lục

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Nhất Việt (VFS) , việc VN-Index vượt 1.900 điểm nhưng không giữ được đà bứt phá, liên tục xuất hiện các phiên giảm mạnh trong phiên rồi hồi về cuối phiên, là diễn biến dễ hiểu sau một nhịp tăng nóng.

Chuyên gia cho rằng VN-Index đã tăng khoảng 200 điểm kể từ cuối năm 2025, trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu như dầu khí, nhóm cổ phiếu có yếu tố Nhà nước, khu công nghiệp, bán lẻ… tăng mạnh nhờ dòng tiền luân chuyển. Sau khi chỉ số vượt mốc 1.800 điểm, thanh khoản đã cải thiện rõ rệt và duy trì quanh 20.000 – 35.000 tỷ đồng/phiên, cho thấy dòng tiền vào thị trường khá tốt. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa lượng cung tiềm năng gia tăng.

Bên cạnh đó, lượng margin trên thị trường đã đạt mức cao kỷ lục, tạo thêm áp lực lên chỉ số. Vì vậy, theo ông Hoàng, việc VN-Index rung lắc, rũ bỏ là cần thiết nếu muốn tiếp tục đi lên bền vững.

“Phiên cuối tuần vừa qua, thị trường xuất hiện lực bán khá mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu đã tăng nóng, nhiều mã bị bán sàn. Theo tôi, đây là diễn biến hợp lý khi phần lớn cổ phiếu giảm sâu đều là những mã đã tăng mạnh trước đó, thậm chí có cổ phiếu ghi nhận 4–5 phiên trần liên tiếp”, ông Nguyễn Minh Hoàng đánh giá.

Về lo ngại thị trường bước vào giai đoạn phân phối đỉnh, ông Nguyễn Minh Hoàng cho rằng nhận định này là hơi sớm. Trước mắt, đây chỉ là một nhịp điều chỉnh, rung lắc cần thiết để củng cố xu hướng tăng. Các nhóm đã chiết khấu nhiều trước đó cũng điều chỉnh nhưng mức giảm không quá mạnh, thậm chí nhóm chứng khoán vẫn tăng, đây là tín hiệu tích cực.

Theo ông, vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index nằm trong khoảng 1.845–1.830 điểm. Chỉ khi vùng này bị xuyên thủng với thanh khoản lớn và xuất hiện thêm thông tin vĩ mô tiêu cực, nhà đầu tư mới cần thận trọng hơn về khả năng thị trường bước vào nhịp phân phối.

Bước sang nhịp tới, chuyên gia thiên về kịch bản thị trường tiếp tục rung lắc, điều chỉnh để củng cố xu hướng tăng, hướng tới các mốc cao hơn như 1.945 điểm, thậm chí 2.000 điểm. Việc thị trường điều chỉnh trong giai đoạn hiện tại là hợp lý khi cùng lúc chịu tác động của nhiều yếu tố như thời điểm đáo hạn phái sinh, mùa công bố báo cáo tài chính quý, kỳ nghỉ Tết đang đến gần, trong khi lượng cung và margin đã tích lũy ở mức cao.

Về diễn biến dòng tiền xoay vòng nhanh giữa các nhóm ngành, khiến nhiều nhà đầu tư “vừa vào đã lỡ nhịp”, ông Hoàng cho rằng đây là hiện tượng bình thường trong các con sóng tăng vì dòng tiền luôn tìm kiếm cơ hội trading ngắn hạn. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần lựa chọn đúng cổ phiếu, nắm giữ theo xu hướng chung thay vì “đứng núi này trông núi nọ”, bởi lợi nhuận của thị trường thường được sinh ra trong sự chờ đợi.

Nhìn về triển vọng năm 2026, động lực lớn nhất đến từ môi trường lãi suất tiếp tục neo thấp, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát, cùng với chu kỳ bùng nổ đầu tư công. Bên cạnh đó, hai yếu tố mang tính nền tảng khác là khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, giúp cải thiện dòng vốn ngoại, và những thay đổi lớn về chính sách, luật pháp, góp phần tái cấu trúc thị trường vốn và điều chỉnh hành vi dòng tiền.

Phân phối đỉnh chưa diễn ra

Theo ông Bùi Văn Huy – Phó Giám đốc FIDT , những diễn biến hiện tại của VN-Index phù hợp hơn với một nhịp điều chỉnh – tái cân bằng mang tính kỹ thuật, thay vì một giai đoạn phân phối đỉnh theo nghĩa thị trường bước vào pha đảo chiều trung hạn. Việc chỉ số vượt mốc 1.900 điểm rồi liên tục xuất hiện các phiên giảm mạnh trong phiên nhưng hồi phục về cuối phiên cho thấy áp lực chốt lời tại vùng giá cao là hiện hữu, song lực cầu đỡ giá vẫn hoạt động, giúp thị trường chưa rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Về thanh khoản, dòng tiền trong tuần qua vẫn duy trì ở mức tương đối cao, phản ánh việc nhà đầu tư chưa rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, so với hai tuần tăng điểm trước đó, có thể nhận thấy đà sôi động của dòng tiền đã chậm lại, đặc biệt ở chiều mua chủ động tại vùng giá cao. Sự suy giảm này cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và quan sát nhiều hơn, thay vì tiếp tục đẩy giá lên. Đáng chú ý, thanh khoản hạ nhiệt nhưng không đi kèm với áp lực bán quyết liệt, đây là điểm khác biệt quan trọng so với các pha phân phối đỉnh điển hình.

Bên cạnh đó, trong những giai đoạn mang tính sự kiện chính trị lớn, tâm lý chờ đợi và quan sát của nhà đầu tư là điều khó tránh khỏi. Dòng tiền thường vận động chậm lại và chọn lọc hơn, khiến thị trường dễ xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên nhưng thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Điều này góp phần lý giải việc chỉ số điều chỉnh nhưng chưa xuất hiện các tín hiệu xấu mang tính hệ thống.

Từ góc nhìn này, chuyên gia cho rằng các nhịp rung lắc hiện nay nên được xem là quá trình tái cân bằng cung cầu quanh vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhạy cảm hơn của thị trường, đòi hỏi nhà đầu tư cần quan sát kỹ phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng trong những phiên tới để đánh giá chính xác trạng thái xu hướng.

Trong nhịp tới, ông cho rằng kịch bản có xác suất cao là VN-Index tiếp tục vận động theo hướng tích lũy, dao động trong biên độ, thay vì hình thành ngay một nhịp tăng bứt phá mới. Sau khi không giữ được mốc 1.900 điểm, thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung chốt lời và kiểm định lại sức bền của dòng tiền ở vùng giá cao. Đồng thời, dữ liệu hiện tại cho thấy P/E của VN-Index đang dao động quanh mức 16,31 lần, đã bắt đầu tiệm cận vùng định giá cao trong lịch sử.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1.840–1.850 điểm đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Nếu vùng này được giữ vững bằng các phiên đóng cửa ổn định, kịch bản tích lũy sẽ tiếp tục được duy trì. Ở chiều ngược lại, vùng 1.900–1.920 điểm vẫn là vùng kháng cự mạnh, chỉ có thể chinh phục lại một cách bền vững khi dòng tiền quay trở lại với độ lan tỏa tốt hơn, thay vì chỉ dựa vào việc kéo một vài cổ phiếu trụ.

Ở góc nhìn trung hạn, những thông điệp về ổn định vĩ mô, cải cách thể chế và định hướng phát triển dài hạn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho xu hướng thị trường, dù cần thời gian để thẩm thấu vào kỳ vọng lợi nhuận và dòng tiền. Do đó, trong tuần tới, tác động của các thông tin chính trị khả năng sẽ mang tính trung hòa đến tích cực nhẹ, góp phần giúp thị trường ổn định hơn và cởi bỏ phần nào tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

VN-Index sẽ khó tránh khỏi một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật

Theo ông Nguyễn Thái Học – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree , thị trường chứng khoán trong tuần qua đã thể hiện rõ hơn các dấu hiệu suy yếu. Sau khi hình thành cây nến Doji mang tính lưỡng lự ở tuần trước, VN-Index tiếp tục xác nhận trạng thái tiêu cực hơn khi tạo một cây nến giảm điểm khá rõ ràng.

Nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò là điểm tựa chính của thị trường – các doanh nghiệp quốc doanh không còn duy trì được sức mạnh như giai đoạn trước. Nhiều cổ phiếu có tỷ trọng sở hữu Nhà nước lớn như nhóm Dầu khí, Ngân hàng và họ Viettel đồng loạt đảo chiều giảm mạnh trong các phiên cuối tuần, qua đó tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

Mặc dù thị trường đã xuất hiện dấu hiệu dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu chậm chân hơn so với mặt bằng chung như Bất động sản, Chứng khoán và Hóa chất, nhưng sức mạnh của dòng tiền tại các nhóm này vẫn còn khá yếu. Thanh khoản không ghi nhận sự bùng nổ rõ rệt, trong khi đà tăng thiếu tính bền vững. Điển hình, nhóm Bất động sản và Hóa chất có phiên tăng mạnh vào ngày thứ Năm, nhưng nhanh chóng đảo chiều và điều chỉnh trở lại trong phiên cuối tuần. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn mang tính thăm dò, chưa đủ quyết liệt để hình thành một nhóm dẫn dắt mới cho thị trường.

Bước sang tuần giao dịch tới, việc nhóm cổ phiếu doanh nghiệp quốc doanh phát đi tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn, dù nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý IV khá tích cực, cùng với việc dòng tiền luân chuyển sang các nhóm ngành khác vẫn diễn ra dè dặt, cho thấy thị trường đang gặp khó trong việc tìm kiếm nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt xu hướng tiếp theo.

Trong bối cảnh này, chuyên gia cho rằng nếu ngay từ đầu tuần tới các nhóm cổ phiếu đang được kỳ vọng không sớm có sự bứt phá rõ ràng, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục cần thêm thời gian tích lũy. Trong tuần giao dịch sắp tới, VN-Index sẽ khó tránh khỏi một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật.

Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư quan sát và lựa chọn những nhóm ngành mới có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt là các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh quý 4 tích cực, nhằm chuẩn bị cho các quyết định đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.