Hai cổ phiếu bị khối ngoại "xả" gần 1.300 tỷ đồng trong tuần 19-23/1

25-01-2026 - 00:11 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi trở lại mua ròng vào phiên đầu tuần nhưng nhanh chóng "xả hàng" các phiên sau đó.

VN-Index có một tuần giao dịch trong biên độ hẹp quanh vùng 1.880-1.900 điểm. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần thị trường ghi nhận sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán quanh vùng điểm 1.900. Ở những phiên giao dịch tiếp theo, dòng tiền phần lớn tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng dầu khí tuy nhiên lại có sự dịch chuyển khỏi nhóm Vingroup khiến chỉ số chung tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Trong phiên giao dịch cuối tuần, áp lực chốt lời gia tăng ở những cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó khiến chỉ số điều chỉnh. Kết tuần, VN-Index giảm 8,34 điểm (-0,44%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.870,79 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi trở lại mua ròng vào phiên đầu tuần nhưng nhanh chóng "xả hàng" các phiên sau đó. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 3.170 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.195 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 70 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 45 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần với giá trị 650 tỷ đồng, dẫn đầu nhóm chịu áp lực rút vốn từ khối ngoại. Theo sau là VHM (-623 tỷ đồng) và VNM (-438 tỷ đồng). Áp lực bán ròng cũng ghi nhận rõ tại các mã VIC (-402 tỷ đồng), HCM (-328 tỷ đồng), VRE (-307 tỷ đồng) và DXG (-273 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, STB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 392 tỷ đồng, theo sau là KBC (358 tỷ đồng) và ACB (355 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng chảy mạnh vào các cổ phiếu PLX (288 tỷ đồng), GMD (282 tỷ đồng), VPB (266 tỷ đồng), GVR (243 tỷ đồng) và TCX (232 tỷ đồng), cho thấy lực cầu tập trung vào nhóm ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp và năng lượng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

