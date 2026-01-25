Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26-30/1: Cổ tức tiền mặt cao nhất 20%

Theo thống kê, có 4 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 26/1– 30/1. Trong đó, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 20% và thấp nhất là 10%.

Ngoài ra có 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp bằng cổ phiếu và phát hành trái phiếu chuyển đổi trong tuần này.

CTCP Dược phẩm Hải Phòng (mã: DPH) thông báo 6/1 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến vào 20/1/2026. Với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), ước tính công ty sẽ cần chi khoảng 6 tỷ đồng.

Mức tạm ứng cổ tức trên tương đương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, đồng thời xác lập tỷ lệ chi trả cao nhất trong lịch sử hoạt động của Dược phẩm Hải Phòng.

Được biết, DPH là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn cho cổ đông giai đoạn 2017-2025. Trong 2 năm gần nhất, DPH đã thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 17%, trước đó vào các năm 2020, 2022, 2023, mức chi trả ghi nhận 15% cho mỗi năm.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP) thông báo, ngày 27/01 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025. Công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả cổ tức dự kiến vào ngày 12/02. Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính QTP sẽ chi tương ứng 450 tỷ đồng trả cổ tức.

Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 1 đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 42% vốn QTP sẽ được nhận về 188,9 tỷ đồng. Tiếp theo đó là CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) với việc sở hữu 16,4% vốn sẽ nhận về 73,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP sở hữu lần lượt 11,4% và 10,6% sẽ được chia tương ứng 51,4 tỷ đồng và 47,8 tỷ đồng.﻿

Công ty Cổ phần Transimex (HOSE: TMS) thông báo phương án chào bán 4 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến đạt tối đa 400 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 10/2/2026 đến ngày 5/3/2026.

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu, Transimex cũng vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, công ty dự kiến phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách phân bổ quyền là 27/1/2026. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 33,9 tỷ đồng.