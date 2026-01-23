Sếp Thế Giới Di Động hé lộ con số lợi nhuận của chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2025 với doanh thu cả năm đạt 156.166 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2023 và hoàn thành 104% kế hoạch đề ra. Đây là mức doanh thu theo năm cao kỷ lục mà MWG từng ghi nhận.

Các chuỗi kinh doanh chủ lực của MWG đều tăng trưởng tích cực. Đột phá nhất phải kể tới Chuỗi EraBlue tại Indonesia khi xác lập mức doanh thu 3.800 tỷ đồng trong cả năm 2025, tương ứng tăng trưởng tới 70% so với năm trước.

Doanh thu bình quân cửa hàng mô hình M (tương đương ĐMX Mini) đạt khoảng 4 tỷ đồng/tháng và mô hình S (tương đương ĐMX Supermini) gần 2 tỷ đồng/tháng, mức này cao gấp gần 2 lần so với mô hình ĐMX tương tự tại Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 12/2025, chuỗi đang vận hành 181 cửa hàng, vượt mốc vận hành 150 cửa hàng đã đề ra và đã chính thức mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn.

Chia sẻ trên Facebook, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã bày tỏ vui mừng với sự thành công của “đứa con du học” EraBlue. Vị này cũng chia sẻ thêm, chuỗi điện máy tại Indonesia đã “mang tiền về cho mẹ” 3 triệu USD lợi nhuận, tương đương gần 79 tỷ đồng.

Lãnh đạo MWG cho biết trong năm 2026 chuỗi sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao thông qua mở mới mới cửa hàng. Quy mô chuỗi dự kiến sẽ tăng gấp đôi, “từ số lượng cửa hàng, doanh thu đến lợi nhuận”.

Theo chiến lược hướng đến 2030, MWG cho biết, chuỗi MW đã sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà, mở ra dư địa mới. Đây là thời điểm chín muồi để tiếp nối di sản, dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới của MW 2030, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á. Công ty đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm.

Trong đó, EraBlue được xem là một trong những mắt xích quan trọng đưa doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài MWG vươn tầm khu vực là chuỗi điện máy tại Indonesia. Sau hơn 2 năm hình thành, cơ cấu và phát triển, chuỗi này đang hướng tới mục tiêu 500 cửa hàng và IPO vào năm 2027. Thực tế, EraBlue có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong bối cảnh thị trường điện máy ở Indonesia hiện vẫn còn khá phân mảnh, với khoảng hơn 50% thị phần thuộc về các cửa hàng truyền thống.