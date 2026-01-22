Trong lá thư gửi khách hàng ngày 18/01/2026, Ken Lewis – CEO Tập đoàn APMEX, nhà bán lẻ kim loại quý trực tuyến lớn nhất nước Mỹ, cho biết số lượng đơn hàng tuần vừa qua cao gấp đôi mức trung bình thường lệ, tăng 40% so với tuần liền trước, và là mức cao thứ 4 trong lịch sử hoạt động của công ty.

Ở chiều mua vào, APMEX đã nâng hạn mức giao dịch tối thiểu lên 10.000 USD, số đơn hàng giảm 20% nhưng giá trị mua vào vẫn tăng và thuộc top 5 cao nhất lịch sử. Tỷ trọng doanh thu từ bạc trên tổng doanh thu công ty lập đỉnh cao nhất mọi thời đại. Nhân viên đã phải làm ngoài giờ và làm cả cuối tuần để phục vụ khách hàng.

Từ thực tế đó, APMEX thông báo áp dụng mức đơn hàng tối thiểu là 500 USD cho các giao dịch trực tuyến. CEO Ken Lewis giải thích rằng các đơn hàng nhỏ lẻ chiếm tới 50% tổng số lượng đơn hàng nhưng lại gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành đang quá tải. “Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể để chúng tôi trở lại mức dịch vụ mà khách hàng đã mong đợi. Tôi hy vọng mức tối thiểu này chỉ kéo dài trong một tuần và mong các bạn kiên nhẫn” , CEO APMEX nhấn mạnh.

Một chi tiết đáng báo động trong thư của CEO APMEX là việc sản lượng của xưởng đúc nội bộ đã sụt giảm tới 50%. Xưởng này sản xuất 90% các sản phẩm mang thương hiệu APMEX. Do đó, sản lượng sẽ bị ảnh hưởng khoảng 50%, điều này sẽ làm cho thời gian dự kiến bán trước sản phẩm bạc tăng thêm khoảng 3–5 ngày so với tuần trước.

Theo giới phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc thiếu hụt nguồn cung bạc nguyên liệu đang ngày càng trầm trọng. Các nhà tinh luyện đã không còn đủ bạc để cung cấp cho các xưởng đúc tư nhân, một phần đáng kể bạc vật chất đang bị hút sang các thị trường khác có giá cao hơn như Thượng Hải.

Cập nhật sáng ngày 22/1, giá bạc vật chất tại Thượng Hải điều đỉnh nhẹ về 101,94 USD/ounce, tương ứng giảm khoảng 2,36 USD/ounce so với đỉnh hôm 20/1. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ), hiện quanh 92 USD/ounce, tương đương chênh lệch gần 10 USD/ounce. Khoảng cách này đã tăng bằng lần chỉ trong vài tuần.

APMEX thậm chí còn không chắc chắn vào khả năng nhập được hàng trong tương lai gần. Nhà bán lẻ kim loại quý trực tuyến lớn nhất nước Mỹ không biết liệu 30 ngày nữa có còn bạc để giao hay không, và quan trọng hơn, họ không biết giá nhập vào sẽ là bao nhiêu. Chuỗi cung ứng đã trở nên mong manh đến mức các kế hoạch kinh doanh trung hạn (trên 1 tháng) trở nên bất khả thi.

Động thái của APMEX đã vạch trần một hiện tượng trái ngược trên thị trường bạc. Trong khi các giao dịch phái sinh đặc biệt sôi động tại vùng đỉnh lịch sử của bạc (khoảng 95 USD/oz vào trung tuần tháng 1/2026), hoạt động giao dịch bạc vật chất đang trở nên căng cứng do chênh lệch cung cầu quá lớn và ngày càng trầm trọng.