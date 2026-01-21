Chính thức: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 4 cổ phiếu trong rổ VN30

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo cập nhật bộ chỉ số HOSE-Index tháng 1/2026, trong đó có hoạt động cơ cấu danh mục của bộ chỉ số VN30. Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 2/2/2026, các quỹ ETF mô phỏng bộ chỉ số này sẽ tiến hành cơ cấu danh mục muộn nhất đến ngày 30/01/2026.

Cụ thể, cổ phiếu Vinpearl (VPL) đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, mã BCM bị loại khỏi danh mục.

Như vậy, hệ sinh thái Vingroup hiện có 4 mã nằm trong danh mục rổ chỉ số VN30 gồm VIC, VHM, VRE và VPL﻿.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm: DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, FUEMAV30 ETF và KIM Growth VN30 ETF. Trong đó, DCVFM VN30 ETF là quỹ có quy mô lớn nhất tham chiếu theo bộ chỉ số này với giá giá trị tài sản ròng gần 6.600 tỷ đồng.

Việc cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt rổ VN30 cũng trùng khớp với dự bái của nhiều CTCK. Mirae Asset Securities cho rằng cổ phiếu VPL nhiều khả năng sẽ được bổ sung vào rổ chỉ số VN30 để thay thế BCM trong kỳ điều chỉnh sắp tới.

Dựa trên ước tính của Mirae Asset Securities về quy mô vốn hóa, VPL được dự báo sẽ lọt vào Top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, trong khi BCM dự kiến bị loại do không đáp ứng tiêu chí duy trì giá trị giao dịch khớp lệnh.

Với kịch bản này, MASVN dự phóng các quỹ ETF sẽ giải ngân mua vào hơn 600 nghìn cổ phiếu VPL trong đợt cơ cấu tới, tương ứng tỷ trọng khoảng 0,7% trong danh mục. Tỷ trọng này chịu ràng buộc bởi cơ cấu các cổ phiếu cùng nhóm trong rổ chỉ số và giới hạn trần tỷ trọng tối đa 15%.