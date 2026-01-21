Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bà chủ nhà hàng nổi tiếng lừa 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán, cơ quan công an phát thông báo truy tìm bị hại

21-01-2026 - 18:01 PM | Thị trường chứng khoán

Bà Trinh chơi chứng khoán trên mạng xã hội Facebook và bị thua lỗ. Do không còn tiền để gỡ gạc, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo của những người có mối quan hệ quen biết.

Đối tượng Trinh. Ảnh: Văn Tiến

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo hàng tỷ đồng của đối tượng Đặng Thị Trinh (SN 1974, trú tại hẻm 230 Nguyễn Viết Xuân, tổ 2, phường Hội Phú).

Quá trình điều tra vụ án xác định: Trinh là chủ nhà hàng V.M. khá nổi tiếng và lâu đời trên đường Nguyễn Viết Xuân. Dưới vỏ bọc của người có nhiều tài sản, Trinh đã tạo dựng được lòng tin để vay mượn tiền của nhiều người.

Khoảng giữa năm 2025, Trinh chơi chứng khoán trên mạng xã hội Facebook và bị thua lỗ. Do không còn tiền để gỡ gạc, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo của những người có mối quan hệ quen biết.

Từ ngày 20 đến 26-6-2025, Trinh đã đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Qua đó đã vay rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân bị lợi dụng lòng tin với số tiền 3,5 tỷ đồng. Với số tiền này, Trinh tiếp tục đầu tư vào chứng khoán qua Facebook và bị thua lỗ hết.

Sau khi đòi nợ nhưng Trinh không có khả năng chi trả, một số cá nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với “nữ đại gia” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có cơ sở xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại của Trinh trong vụ án trên liên hệ với đơn vị tại 267A Trần Phú (phường Diên Hồng), gặp điều tra viên Lê Hoài Đức (số điện thoại 0963.352.222) để cung cấp thông tin, tài liệu.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

