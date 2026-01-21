Ông Trương Sỹ Bá xây nhà máy công nghệ cao thứ hai: Vốn 625 tỷ, dự mang về 1.000 tỷ doanh thu mỗi năm

Sáng ngày 20/1/2026, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (HoSE: SBG) của ông Trương Sỹ Bá đã khánh thành Nhà Máy Cơ Khí Công Nghệ Cao HCM. Đây là nhà máy công nghệ cao thứ 2 của Công ty đưa vào vận hành sau nhà máy cơ khí Bạc Liêu.

Được biết, nhà máy có tổng diện tích hơn 30.000 m2, tổng mức đầu tư 625 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Siba cho biết, nhà máy mới này sẽ đóng góp doanh thu gần 1.000 tỷ/năm cho công ty. Trong đó, doanh thu mảng cơ khí dự kiến sẽ đạt gần 2.000 tỷ trong năm 2026 với sự đóng góp chủ lực của nhà máy Bạc Liêu và nhà máy cơ khi công nghệ cao Siba HCM.

Nhà máy được biết tự động hóa 100%, trang bị máy móc thiết bị đến từ Châu Âu. Đây sẽ là nơi sản xuất các thiết bị cơ khi công nghệ cao phục vụ mảng chăn nuôi và gạo, gia công hệ thống HVAC - bao gồm các hạng mục cơ khí cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió và làm mát trong nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà và các công trình dân dụng; công nghiệp phụ trợ cho tàu điện và ô tô…

Phát biểu tại buổi lễ của, CEO Nguyễn Văn Đức cho biết trong chiến lược phát triển, Siba lựa chọn Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Tp.HCM) để xây dựng Nhà máy cơ khí thứ 2 trong hệ thống vì sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển nước sâu, các tuyến giao thông huyết mạch và chuỗi logistics khu vực phía Nam. Đồng thời, đây cũng là địa phương đang định hướng phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và năng lượng; môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Đối với Siba Group, đây là bước đi phù hợp nhằm rút ngắn chuỗi cung ứng, nâng cao khả năng kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao và độ chính xác lớn như: gia công hệ thống HVAC - bao gồm các hạng mục cơ khí cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió và làm mát trong nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà và các công trình dân dụng; công nghiệp phụ trợ cho tàu điện và ô tô; hay cơ khí công nghệ cao phục vụ nông nghiệp, với các thiết bị, kết cấu cơ khí cho trang trại chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn và dây chuyền, thiết bị cho nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo..

Thực tế cho thấy, ngành cơ khí CNC và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như: năng lực sản xuất chưa đồng đều, mức độ tự động hóa còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu linh kiện và công nghệ lõi. Trong khi đó, nhu cầu trong nước cho các sản phẩm cơ khí chính xác, chất lượng cao lại ngày càng tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông và hạ tầng.

Trong thời gian tới, trên nền tảng Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Siba HCM và kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực cơ khí chính xác - công nghiệp phụ trợ, Siba Group định hướng tiếp tục mở rộng hệ thống sản xuất, với kế hoạch đầu tư Nhà máy thứ ba tại khu vực phía Bắc.

Nhà máy này sẽ tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, phục vụ cho những lĩnh vực mới như phương tiện thông minh, robot công nghiệp và máy bay không người lái, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất công nghệ cao, phù hợp với xu hướng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp 4.0.

Định hướng dài hạn, Siba Group cho biết sẽ không ngừng nâng caonăng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Siba đồng thời ký kết hợp tác tác quan trọng với đối tác công nghệ đến từ châu Âu. Những hợp tác này mang ý nghĩa chuyển giao công nghệ giúp SBG tiếp cận công nghệ tiên tiến, tiến tới đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ và hạ tầng giao thông hiện đại.