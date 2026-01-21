Một công ty chứng khoán thua lỗ 14 quý liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên 145 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) đã công bố BCTC quý 4/2025, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 7 tỷ, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh thu của CVS đến từ lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ cho vay và phải thu xấp xỉ 1,5 tỷ trong kỳ này. Ngoài ra công ty có thêm gần 2 tỷ đồng là doanh thu môi giới.

Tuy vậy chi phí hoạt động ghi nhận gần 9 tỷ trong quý 4, tập trung tại khoản mục chi phí môi giới. Cộng thêm gần 4 tỷ đồng chi phí quản lý CTCK, kết quả CVS vẫn báo lỗ trước thuế 5 tỷ đồng trong quý cuối năm – ghi nhận quý thứ 14 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Lũy kế cả năm 2025, CVS đạt gần 26 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng trưởng mạnh 117% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, công ty chứng khoán này lỗ trước thuế hơn 23 tỷ đồng, tích cực hơn khoản lỗ 24 tỷ trong cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, CVS đặt kế hoạch doanh thu gần 55 tỷ đồng, gấp gần 5 lần thực hiện năm trước và lỗ sau thuế gần 35 tỷ đồng. Như vậy, CTCK này đã hoàn thành khoảng 47% kế hoạch doanh thu và lỗ khoảng 66% "mục tiêu" đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của CVS đạt 317 tỷ đồng, giảm khoảng 23 tỷ so với đầu năm, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 230 tỷ, toàn bộ là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng, tăng 90 tỷ so với thời điểm cuối quý 3.

Dư nợ margin đạt gần 26 tỷ, tăng khoảng 6 tỷ so với đầu quý 4. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2025 gần 145 tỷ đồng.