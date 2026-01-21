Chiều 21/1: Giá Bạc Thượng Hải hạ nhiệt sau khi lên đỉnh lịch sử, vẫn chênh hơn 9 USD so với COMEX

Chiều 21/1, giá bạc vật chất tại Thượng Hải giảm nhẹ xuống 103,87 USD/ounce, sau khi vừa lập kỷ lục 104,3 USD/ounce trong phiên trước đó. Dù điều chỉnh, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ), hiện quanh 94,3 USD/ounce, tương đương chênh lệch hơn 9 USD/ounce.

Giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ)

Thực tế, khoảng cách này đã tăng mạnh chỉ trong vài tuần, phản ánh sự mất cân đối ngày càng rõ giữa cung – cầu trên thị trường bạc vật chất toàn cầu. Trong khi COMEX từ lâu được xem là chuẩn tham chiếu nhờ thanh khoản lớn và vai trò định hình kỳ vọng qua thị trường hợp đồng tương lai, thì việc bạc tại Thượng Hải duy trì mức premium kỷ lục cho thấy quyền định giá đang tạm thời nghiêng về thị trường vật chất, nơi nhu cầu nhận hàng thật ngày càng cấp bách.

Hiện tượng chênh lệch lớn và kéo dài như vậy được đánh giá là hiếm thấy. Nguyên nhân chính đến từ việc Trung Quốc siết xuất khẩu bạc từ đầu năm 2026 thông qua cơ chế giấy phép đặc biệt, khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt, trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư tiếp tục tăng. Khi nguồn cung nội địa không kịp đáp ứng, giá tại Trung Quốc bị đẩy lên cao, tạo premium rõ rệt so với mặt bằng phương Tây.

Bên cạnh đó, thị trường còn đối mặt với những “điểm nghẽn” trong khâu giao nhận vật chất. Dù tổng tồn kho có thể vẫn còn, nhưng lượng bạc thực sự sẵn sàng giao ngay không phải lúc nào cũng dồi dào. Khi nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ hàng thật, các hạn chế về kho bãi và logistics càng khuếch đại cảm giác khan hiếm, khiến mức chênh lệch giá tiếp tục nới rộng.

Về triển vọng thị trường bạc quốc tế, chuyên gia phân tích kim loại quý cho rằng hiện chưa có tín hiệu cho thấy đà tăng của giá bạc sẽ sớm chững lại, thậm chí kim loại này có thể hướng tới mốc 100 USD/ounce.