Nhiều “họ” cổ phiếu thay nhau nổi sóng, chuyên gia gọi tên một đại diện đang giữ nhịp thị trường

"VN-Index đang trong giai đoạn mở rộng Uptrend kể từ đầu năm mới, đi kèm thanh khoản cải thiện ấn tượng và chỉ số vẫn neo quanh vùng đỉnh lịch sử dù có những nhịp chững lại do áp lực chốt lời".

Đây là nhận định của ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) về diễn biến thị trường tuần qua, trong bối cảnh chỉ số từng vượt 1.900 điểm rồi quay lại kiểm định vùng cao.

VN-Index đang trong Uptrend﻿

Theo vị chuyên gia, động lực của xu thế hiện tại đến từ (1) “Hiệu ứng tháng Giêng” đi cùng hoạt động giải ngân mới của nhóm nhà đầu tư tổ chức cho chu kỳ đầu tư một năm, (2) Hiệu ứng khả quan từ Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, (3) Nhiều doanh nghiệp niêm yết, thuộc các lĩnh vực Ngân hàng, Dầu khí, Bán lẻ - Tiêu dùng,... dự kiến ghi nhận KQKD Q4/2025 tích cực, (4) Kỳ vọng vào các chính sách vĩ mô nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng GDP 2026 của Việt Nam từ 10% YoY trở lên.

Với góc nhìn kỹ thuật, ngưỡng 1.900 điểm là kháng cự tâm lý quan trọng mà VN-Index cần kiểm định trong quá trình đi lên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh yếu tố then chốt để đánh giá khả năng duy trì Uptrend của thị trường vẫn là vận động của dòng tiền.

Đại diện TVS nhận định, khi dòng tiền lan tỏa trên diện rộng, luân chuyển tích cực giữa các nhóm cổ phiếu và thanh khoản neo cao, xu hướng Uptrend nhiều khả năng được duy trì. "Điều này được ghi nhận tương đối rõ ràng trong 2 phiên cuối tuần qua, theo đó dòng tiền sau khi chốt lời ngắn hạn đối với nhóm cổ phiếu Ngân hàng quốc doanh, Dầu khí đã chuyển sang tìm kiếm cơ hội với nhóm Tiêu dùng, Bảo hiểm, Công nghệ,...", ông Tâm nhấn mạnh.

Ngược lại, nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên “đi chậm lại” khi dòng tiền bắt đầu thận trọng: thị trường không còn ghi nhận nhóm dẫn dắt rõ ràng hoặc độ rộng dần thu hẹp.

Bình luận về việc khối ngoại chưa thực sự quyết liệt mua ròng và áp lực xả hàng quay trở lại trong tuần, ông Tâm cho biết xu hướng bán ròng nhìn chung đã được duy trì từ năm 2025. Tuy nhiên, giai đoạn đầu năm mới thường xuất hiện các phiên mua ròng đan xen, do đây là thời điểm giải ngân của nhiều nhà đầu tư tổ chức cho chu kỳ đầu tư một năm.

Dù trạng thái của khối ngoại có thể tạo rung lắc ngắn hạn ở một số cổ phiếu nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thị trường, và không phải tác nhân quan trọng nhất trong bối cảnh hiện tại. Xu thế đi lên đang được nâng đỡ chủ yếu bởi dòng tiền trong nước, cùng nhiều kỳ vọng như chính sách vĩ mô và triển vọng nâng hạng thị trường. Đồng thời, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nội vẫn chiếm ưu thế vượt trội so với khối ngoại.

﻿Nhóm ngành nào đang giữ nhịp thị trường?

Trong bối cảnh nhiều “họ” cổ phiếu thay nhau tạo sóng, chuyên gia TVS duy trì góc nhìn khả quan về xu thế VN-Index trong giai đoạn đầu năm 2026. Trong uptrend hiện hữu, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế nhà nước đang đóng vai trò dẫn dắt dòng tiền, với đại diện thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, tiêu dùng…

Ông nhận định vai trò “giữ nhịp” của nhóm này không chỉ đến từ yếu tố chính sách, mà còn được nâng đỡ bởi KQKD quý IV/2025 tích cực và trạng thái kỹ thuật khả quan. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu đã tích lũy đi ngang trong nhiều năm đang chuyển sang pha tăng giá bùng nổ, như GAS, BSR, VCB, BID… Theo ông Tâm, nền tích lũy càng dài thường đi kèm tốc độ và mức độ tăng giá càng lớn trong pha tăng.

Ở góc nhìn kỹ thuật, theo mẫu hình sóng Elliott, ông cho rằng sau sóng tăng 1 hiện hữu, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế nhà nước có thể bước vào giai đoạn giằng co tích lũy trước khi vào pha tăng tiếp theo (sóng tăng 3). Trong khoảng thời gian nhóm dẫn dắt tích lũy, dòng tiền có xu hướng lan tỏa sang các nhóm có câu chuyện hỗ trợ khác, chẳng hạn nhóm chứng khoán (hưởng lợi từ xu hướng tăng của thị trường), cùng các cổ phiếu ghi nhận KQKD quý IV/2025 bùng nổ.

Chiến lược đầu tư để tránh vòng xoáy "đuổi sóng"

Liên quan tới cách phân bổ danh mục và quản trị rủi ro để tránh “đuổi sóng” theo từng nhóm ngành, ông Tâm cho rằng trong bối cảnh dòng tiền lan tỏa, nhà đầu tư nên phân bổ vốn vào danh mục tối thiểu 5 cổ phiếu nhằm cân đối hiệu suất và phân tán rủi ro.

Theo khuyến nghị từ TVS, nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục gồm: 2–3 cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế nhà nước, 1 cổ phiếu chứng khoán (hưởng lợi từ uptrend của thị trường), và 1–2 cổ phiếu có câu chuyện riêng như KQKD khả quan, chính sách cổ tức, công bố đầu tư dự án mới…

Đáng chú ý, ông Tâm thiên về chiến lược ưu tiên nắm giữ , đặc biệt với nhà đầu tư có giá vốn thấp. Dù quan điểm “chốt lời không bao giờ sai” phổ biến trên thị trường, ông lưu ý việc bán quá sớm trong uptrend có thể khiến rủi ro mua lại ngày càng lớn. Khi đó, nhà đầu tư vừa khó giải ngân vào cổ phiếu dẫn dắt (do giá đã tăng cao và liên tục), vừa dễ rơi vào nhóm cổ phiếu không phải trọng tâm của dòng tiền (tăng ít nhưng thường điều chỉnh mạnh khi thị trường quay đầu).