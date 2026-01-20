Tự doanh CTCK tung hơn 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên 20/1, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

Sau phiên tăng điểm đầu tuần, áp lực bán đã gia tăng ở nhiều mã với thanh khoản kém tích cực. Kết phiên VN-Index giảm 2,81 điểm (-0,15%) về mức 1.893,78 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.743 tỷ đồng, cao nhất trong 27 phiên gần nhất.

Tự doanh CTCK mua ròng đột biến 741 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, E1VFVN30 và VCB được mua ròng với giá trị lần lượt là 160 tỷ và 149 tỷ đồng. Theo sau là MWG (116 tỷ), SSI (81 tỷ), FPT (72 tỷ), TCB (61 tỷ), HPG (48 tỷ), TPB (43 tỷ), MBB (37 tỷ) và ACB (31 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VCI với giá trị -23 tỷ đồng, tiếp theo là REE (-11 tỷ), KBC (-10 tỷ), GMD (-7 tỷ) và VTP (-7 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như BMP (-6 tỷ), GVR (-6 tỷ), CTD (-6 tỷ), FUEDCMID (-6 tỷ) và CTR (-5 tỷ đồng).