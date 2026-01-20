Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK tung hơn 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên 20/1, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

20-01-2026 - 23:19 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tung hơn 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên 20/1, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

Tự doanh CTCK mua ròng đột biến 741 tỷ trên HOSE.

Sau phiên tăng điểm đầu tuần, áp lực bán đã gia tăng ở nhiều mã với thanh khoản kém tích cực. Kết phiên VN-Index giảm 2,81 điểm (-0,15%) về mức 1.893,78 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.743 tỷ đồng, cao nhất trong 27 phiên gần nhất.

Tự doanh CTCK mua ròng đột biến 741 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, E1VFVN30 và VCB được mua ròng với giá trị lần lượt là 160 tỷ và 149 tỷ đồng. Theo sau là MWG (116 tỷ), SSI (81 tỷ), FPT (72 tỷ), TCB (61 tỷ), HPG (48 tỷ), TPB (43 tỷ), MBB (37 tỷ) và ACB (31 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VCI với giá trị -23 tỷ đồng, tiếp theo là REE (-11 tỷ), KBC (-10 tỷ), GMD (-7 tỷ) và VTP (-7 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như BMP (-6 tỷ), GVR (-6 tỷ), CTD (-6 tỷ), FUEDCMID (-6 tỷ) và CTR (-5 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện đơn vị tư vấn IPO cho công ty bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam: Từng xuất hiện trong các thương vụ của VPBankS, VPBank, Techcombank, Vietjet, Novaland…

Lộ diện đơn vị tư vấn IPO cho công ty bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam: Từng xuất hiện trong các thương vụ của VPBankS, VPBank, Techcombank, Vietjet, Novaland… Nổi bật

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường Nổi bật

SSI lãi kỷ lục gần 5.100 tỷ năm 2025, hoàn thành vượt 20% kế hoạch

SSI lãi kỷ lục gần 5.100 tỷ năm 2025, hoàn thành vượt 20% kế hoạch

20:00 , 20/01/2026
Chứng khoán BIDV (BSC) báo lãi 2025 tăng trưởng 20%, dư nợ margin vượt 9.000 tỷ đồng

Chứng khoán BIDV (BSC) báo lãi 2025 tăng trưởng 20%, dư nợ margin vượt 9.000 tỷ đồng

19:49 , 20/01/2026
Lộ diện chủ nhân 100 chỉ vàng - Giải đặc biệt iLucky của TCBS

Lộ diện chủ nhân 100 chỉ vàng - Giải đặc biệt iLucky của TCBS

19:45 , 20/01/2026
Vinhomes phát hành lô trái phiếu 4.500 tỷ đồng

Vinhomes phát hành lô trái phiếu 4.500 tỷ đồng

17:29 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên