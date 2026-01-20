Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SSI lãi kỷ lục gần 5.100 tỷ năm 2025, hoàn thành vượt 20% kế hoạch

20-01-2026 - 20:00 PM | Thị trường chứng khoán

SSI lãi kỷ lục gần 5.100 tỷ năm 2025, hoàn thành vượt 20% kế hoạch

Đây là năm SSI ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế cao nhất kể từ khi thành lập, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau nâng hạng.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4 với Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 3.566 tỷ đồng và 916 tỷ đồng. Ước tính hợp nhất, doanh thu Quý 4 đạt 3.723 tỷ đồng và LNTT đạt 1.005 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu và LNTT của SSI đạt 13.160 tỷ đồng và 5.085 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 135,7% và 119,6% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại ngày 31/12/2025, Công ty mẹ có Tổng tài sản 92.975 tỷ đồng và Vốn chủ sở hữu 31.054 tỷ đồng, tăng tương ứng 28,2% và 19,6% so với cuối năm 2024. Lũy kế 4 quý gần nhất, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt 13,5% và 4,2%. Kết quả này phản ánh đồng thời thị trường thuận lợi sau nâng hạng và năng lực khai thác cơ hội của SSI trên nền tảng vốn mạnh, sản phẩm đa dạng và kỷ luật vận hành.

Trong Quý 4/2025, mảng Dịch vụ Chứng khoán ghi nhận doanh thu 1.751 tỷ đồng, chiếm khoảng 49% tổng doanh thu.

Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư ghi nhận quý thứ 5 liên tiếp tăng trưởng thị phần. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HOSE đạt 12,50% trong Quý 4/2025 – mức cao nhất trong 22 quý; tính chung cả năm 2025, thị phần đạt 11,53%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Song song với thị trường cơ sở, mảng môi giới phái sinh cũng được đẩy mạnh khi thị phần cả năm đạt 5,09% so với mức 3,58% năm 2024. Riêng trong Quý 4, mảng này đạt doanh thu 653 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ 2024.

Nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 1.098 tỷ đồng, tăng 9% so với quý liền trước. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt hơn 38.940 tỷ đồng, tăng 77% so với đầu năm. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, SSI duy trì chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu dù quy mô dư nợ tăng nhanh cùng thanh khoản thị trường.

Doanh thu từ hoạt động Đầu tư đạt 1.593 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024 và đóng góp khoảng 45% tổng doanh thu hoạt động. Danh mục đầu tư tiếp tục tập trung vào nhóm tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành, đồng thời được điều chỉnh quy mô phù hợp với diễn biến chính sách vĩ mô và mặt bằng lãi suất.

Doanh thu từ hoạt động Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận 206 tỷ đồng, tăng 53% so với quý liền trước. Trong Quý 4, SSI đã thu xếp thành công khoản vay hợp vốn lên tới 300 triệu USD – được đánh giá là khoản vay hợp vốn lớn nhất từ trước tới nay của nhóm công ty chứng khoán Việt Nam, cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế quy mô lớn trên cơ sở tín nhiệm độc lập, tạo thêm dư địa vốn trung – dài hạn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư đạt doanh thu 16 tỷ đồng. Trong Quý 4, SSI đóng vai trò tư vấn và đơn vị phân phối trong một số giao dịch huy động vốn quy mô lớn trên thị trường, trong đó có một số giao dịch nổi bật như: giao dịch IPO của Công ty cổ phần chứng khoán VPS, giao dịch phát hành trái phiếu xanh của Vietcombank…

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

