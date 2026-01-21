"Cá mập" Dragon Capital (DCV) tiếp đà "trần cứng", thị giá gia nhập câu lạc bộ 3 chữ số trên sàn chứng khoán Việt Nam

Sau phiên chào sàn bùng nổ khi tăng hết biên độ 40%, cổ phiếu DCV - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) tiếp đà bùng nổ trong phiên 20/1.

Thị giá DCV tăng kịch trần gần 15% với 300 cổ phiếu được giao dịch, đóng cửa tại 109.400 đồng/cp. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của Dragon Capital Việt Nam đã vươn lên trên ngưỡng 3.400 tỷ đồng.

Được biết, Dragon Capital tiền thân là CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management – VFM). Đây là công ty quản lý quỹ đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập tháng 7/2003. Các cổ đông sáng lập gồm Dragon Capital Management (thuộc Dragon Capital) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Cơ cấu cổ đông DCVFM hiện gồm 3 tổ chức là Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm 48%; Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95%; và DRE SPC nắm 4,81%. Nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ 7,24% vốn điều lệ còn lại.

Theo bản công bố thông tin ngày 2/12/2025, tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Công ty hiện có hơn 200 nhân sự đến từ 8 quốc gia, cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về kết quả kinh doanh năm 2024, DCVFM mang về hơn 1.060 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với năm trước và lãi trước thuế gần 297 tỷ đồng, giảm 20%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 69,86 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2024