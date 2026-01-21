Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cá mập" Dragon Capital (DCV) tiếp đà "trần cứng", thị giá gia nhập câu lạc bộ 3 chữ số trên sàn chứng khoán Việt Nam

21-01-2026 - 00:21 AM | Thị trường chứng khoán

"Cá mập" Dragon Capital (DCV) tiếp đà "trần cứng", thị giá gia nhập câu lạc bộ 3 chữ số trên sàn chứng khoán Việt Nam

Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của Dragon Capital Việt Nam đã vươn lên trên ngưỡng 3.400 tỷ đồng.

Sau phiên chào sàn bùng nổ khi tăng hết biên độ 40%, cổ phiếu DCV - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) tiếp đà bùng nổ trong phiên 20/1.

Thị giá DCV tăng kịch trần gần 15% với 300 cổ phiếu được giao dịch, đóng cửa tại 109.400 đồng/cp. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của Dragon Capital Việt Nam đã vươn lên trên ngưỡng 3.400 tỷ đồng.

Được biết, Dragon Capital tiền thân là CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management – VFM). Đây là công ty quản lý quỹ đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập tháng 7/2003. Các cổ đông sáng lập gồm Dragon Capital Management (thuộc Dragon Capital) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Cơ cấu cổ đông DCVFM hiện gồm 3 tổ chức là Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm 48%; Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95%; và DRE SPC nắm 4,81%. Nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ 7,24% vốn điều lệ còn lại.

Theo bản công bố thông tin ngày 2/12/2025, tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Công ty hiện có hơn 200 nhân sự đến từ 8 quốc gia, cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về kết quả kinh doanh năm 2024, DCVFM mang về hơn 1.060 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với năm trước và lãi trước thuế gần 297 tỷ đồng, giảm 20%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 69,86 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2024

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện đơn vị tư vấn IPO cho công ty bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam: Từng xuất hiện trong các thương vụ của VPBankS, VPBank, Techcombank, Vietjet, Novaland…

Lộ diện đơn vị tư vấn IPO cho công ty bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam: Từng xuất hiện trong các thương vụ của VPBankS, VPBank, Techcombank, Vietjet, Novaland… Nổi bật

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường Nổi bật

NÓNG: Dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán lần đầu vượt 400.000 tỷ đồng

NÓNG: Dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán lần đầu vượt 400.000 tỷ đồng

00:20 , 21/01/2026
Loạt công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục năm 2025

Loạt công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục năm 2025

00:06 , 21/01/2026
Tự doanh CTCK tung hơn 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên 20/1, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

Tự doanh CTCK tung hơn 700 tỷ đồng "gom hàng" trong phiên 20/1, cổ phiếu nào được mua mạnh nhất?

23:19 , 20/01/2026
SSI lãi kỷ lục gần 5.100 tỷ năm 2025, hoàn thành vượt 20% kế hoạch

SSI lãi kỷ lục gần 5.100 tỷ năm 2025, hoàn thành vượt 20% kế hoạch

20:00 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên