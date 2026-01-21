Loạt công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục năm 2025

CTCP Chứng khoán VPS (mã: VCK, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu 2.652 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, với tất cả các mảng kinh doanh đều tăng trưởng.



Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đóng góp gần 410 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động cho vay 765 tỷ đồng, tăng hơn 67%; mảng môi giới chứng khoán mang về 920,5 tỷ đồng, tăng gần 49%.

Kết quả, VPS báo lãi trước thuế 1.279 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 1.014 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu hoạt động của Chứng khoán VPS đạt hơn 8.267 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 4.471 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức tăng trưởng trên 42%. Đây là mức lợi nhuận cao chưa từng có trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

So với kế hoạch kinh doanh đã được điều chỉnh, VPS vượt 2,2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của VPS ở mức 48.402 tỷ đồng, tăng 59,4% so với thời điểm đầu năm, hầu hết là tài sản ngắn hạn. Tiếp đến là dư nợ cho vay margin tăng 81% sau một năm lên mức 22.083 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận giá gốc gần 7.300 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là công cụ thị trường tiền tệ với hơn 5.800 tỷ đồng; trái phiếu chưa niêm yết hơn 1.100 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận; ngược lại trái phiếu niêm yết giảm mạnh chỉ còn gần 300 tỷ đồng...

Danh mục tài sản AFS cũng ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết trong khi đầu năm không ghi nhận. Trong khi đó các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM giảm gần một nửa về mức 3.600 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2025 ghi nhận 19.567 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm gần 30% còn gần 13.000 tỷ đồng; ngược lại công ty phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) cũng báo lãi kỷ lục trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 7.109 tỷ đồng, gấp 1,4 lần và lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2024. Doanh thu hoạt động cả năm 11.217 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước.

Tính riêng trong quý IV/2025, doanh thu hoạt động của TCBS đạt gần 3.865 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và hoạt động cho vay đóng góp lớn nhất, lần lượt là 1.134 và 1.137 tỷ đồng, tăng 1,7 và 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tiếp đến hoạt động bảo lãnh, phát hành chứng khoán đóng góp 438 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Kết quả, TCBS báo lãi trước thuế 2.041 tỷ đồng trong quý cuối năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của TCBS tại 31/12/2025 đạt hơn 80.632 tỷ đồng, tăng 51% sau một năm. Sự gia tăng tài sản đến từ hoạt động cho vay và tài sản tài chính.

Danh mục tài sản tài chính AFS chiếm hơn 25.200 tỷ đồng gồm hơn 20.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết (tăng 5.000 tỷ đồng so với đầu năm); gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết (tăng 1.800 tỷ đồng); cổ phiếu chưa niêm yết chiếm hơn 1.700 tỷ đồng trong khi đầu năm không đáng kể.

Danh mục tài sản FVTPL với giá gốc 38.465 tỷ đồng, tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, một nửa tài sản là các khoản cho vay chiếm 43.860 tỷ đồng, tăng gần 18.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ghi nhận 36.533 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 31.080 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng sau một năm; dư nợ trái phiếu ngắn hạn giảm còn 1.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó là dư nợ trái phiếu dài hạn 1.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Tương tự, CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) đạt doanh thu 8.279 tỷ đồng, gấp 4,5 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 5.410 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần năm 2024, qua đó vượt nhẹ kế hoạch năm 2025.

Tính riêng trong quý IV/2025, VIX ghi nhận 2.101 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý IV/2025, gấp 3,9 lần cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.287 tỷ đồng, gấp 11,5 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận kỷ lục của VIX năm 2025 chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng tự doanh khi lãi thuần từ mảng này lên tới gần 5.900 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng trưởng mạnh, đạt 1.069 tỷ đồng, gấp 2,2 lần.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản VIX đạt 34.167 tỷ đồng, con số cao nhất lịch sử và tăng 74% so với đầu năm. Tài sản tăng lên chủ yếu nhờ quy mô các khoản cho vay và tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh.

Kết thúc năm 2025, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX) báo tổng doanh thu hoạt động đạt 7.910 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần và lợi nhuận trước thuế đạt mức 4.476 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Với mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VPBankS đạt gần 4.456 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2024, với đóng góp cả từ cả danh mục cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay margin, đạt gần 1.909 tỷ đồng, gấp hai lần so với năm 2024.

Tại mảng ngân hàng đầu tư, VPBankS ghi nhận doanh thu hơn 943 tỷ đồng; mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu hơn 460 tỷ đồng, gấp đôi năm 2024.

Tính đến hết quý IV/2025, tổng tài sản của VPX đạt hơn 73.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước vượt 34.000 tỷ đồng, tăng 7.055 tỷ đồng sau một quý và gấp gần 4 lần đầu năm.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS, sàn HNX) có lần đầu tiên đạt lợi nhuận năm trên 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2025 MBS đạt 3.639 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 17% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2024. Với kết quả này, công ty đã vượt gần 9% mục tiêu lãi trước thuế 1.300 tỷ đồng đề ra năm nay.

Tính riêng quý IV/2025, tổng doanh thu hoạt động đạt 1.016 tỷ đồng, tăng 34%; lợi nhuận sau thuế 308 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối năm 2025, tổng tài sản MBS đạt hơn 30.776 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Quy mô tài sản chủ yếu tăng mạnh ở các khoản cho vay tăng thêm 4.800 tỷ đồng lên gần 15,041 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư HTM tăng thêm gần 1.400 tỷ đồng lên hơn 6461 tỷ đồng; danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) từ gần 1.974 tỷ đồng lên hơn 3.104 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền từ gần 1.774 tỷ đồng lên hơn 2.684 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 58%, tương ứng quy mô hơn 17.730 tỷ đồng, tăng 36%. Trái phiếu dài hạn tăng gấp rưỡi so với đầu năm quy mô gần 1.562 tỷ đồng.



