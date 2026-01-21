Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-01-2026 - 00:20 AM | Thị trường chứng khoán

NÓNG: Dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán lần đầu vượt 400.000 tỷ đồng

Riêng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ước tính khoảng 392.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3, tăng 22.000 tỷ so với cuối quý 3.

Theo thống kê, tính đến cuối quý 4/2025, dư nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước tiền bán) tại các công ty chứng khoán ước tính vào khoảng 406.000 tỷ đồng (~15,6 tỷ USD), tăng khoảng 23.000 tỷ so với cuối quý 3 trước đó và là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ước tính khoảng 3 92 .000 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3, tăng 22 .000 tỷ so với cuối quý 3 và cũng là con số cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng về dư nợ đã chậm lại sau mức tăng tới gần 80.000 tỷ đồng trong quý 3/2025, trong bối cảnh thị trường chứng khoán quý 4 giao dịch có phần thận trọng hơn.

Ghi nhận tại các CTCK top đầu, hoạt động cho vay có diễn biến trái chiều. Cụ thể, Mirae Asset, SSI, VNDirect, VPS đồng loạt ghi nhận dư nợ cho vay có phần hạ nhiệt so với mức kỷ lục tại thời điểm cuối quý 3/2025. Cùng chiều, KIS, MBS và FPTS đồng loạt báo dư nợ giảm hơn 600 tỷ đồng.

Ngược lại, TCBS tiếp tục tăng dư nợ cho vay thêm hơn 2.100 tỷ, đạt mức 43.860 tỷ đồng, qua đó trở thành CTCK có dư nợ số 1 ngành chứng khoán tại thời điểm 31/12/2025. Song ấn tượng nhất phải kể tới HSC khi tăng dư nợ cho vay gần 8.000 tỷ, đạt 28.150 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 4.

Tính đến cuối năm 2025, toàn thị trường có 15 CTCK ghi nhận dư nợ cho vay trên 10.000 tỷ, xác lập kỷ lục mới. Trong đó LPBankS là tân binh mới nhất với dư nợ tăng vọt hơn 7.000 tỷ trong quý 4 vừa qua, đạt 10.548 tỷ đồng.

Bức tranh dư nợ cho vay kỷ lục của ngành chứng khoán cuối năm 2025 phản ánh rõ việc dòng tiền vay vẫn đang đóng vai trò lực đẩy quan trọng cho thanh khoản và mặt bằng giao dịch. Dù vậy, đà tăng có phần chững lại cho thấy tâm lý thận trọng hơn, nhất là trong bối cảnh VN-Index duy trì vùng điểm cao lịch sử. Khi mặt bằng đòn bẩy đã được đẩy lên mức rất cao, dư địa mở rộng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào cuộc đua tăng vốn, năng lực quản trị rủi ro của các công ty chứng khoán và sự chọn lọc của dòng tiền trên thị trường.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

