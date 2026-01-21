Chương Dương Corp miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Ảnh minh họa

Công ty CP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC) vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về thay đổi nhân sự.

Cụ thể, ông Phạm Sĩ Như Nhiên không còn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CDC và chức danh Người đại diện vốn của CDC tại Công ty CP Chương Dương Home kể từ ngày 19/1/2026. Lý do miễn nhiệm là vì ông Như Nhiên xin thôi nhiệm vụ.

HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm các chức danh nêu trên và tổ chức bàn giao công việc có liên quan theo quy định công ty đối với ông Phạm Sĩ Như Nhiên.

Trong một diễn biến khác, Chương Dương Corp đã công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chương Dương Corp dự kiến chào bán gần 52,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CDC được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu chào bán thêm.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi công ty phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chương Dương Corp sẽ thu về hơn 527,7 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng vào các mục đích trả nợ vay các cá nhân/tổ chức, mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn và cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ dùng gần 123,3 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của lô trái phiếu mã CDCH21240001, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2026 - quý II/2026.

Cuối cùng, Chương Dương Corp dự kiến sử dụng gần 373,1 tỷ đồng tiền vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng. Thời gian giải ngân trong quý I/2026 - quý III/2026.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu nêu trên diễn ra thành công như dự kiến, vốn điều lệ của Chương Dương Corp sẽ tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng.