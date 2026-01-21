Vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, TPS tăng vốn gần gấp đôi, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Hoàn thành vượt kế hoạch trong năm bản lề tái cơ cấu

Lũy kế năm 2025, tổng doanh thu của TPS đạt hơn 1.491 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 147,5 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 139 tỷ đồng đã đề ra. Kết quả này được đánh giá tích cực trong bối cảnh hoạt động kinh doanh nửa đầu năm chịu ảnh hưởng đáng kể từ quá trình tái cơ cấu tổ chức và vận hành.

Theo TPS, động lực chính đến từ việc tăng cường kỷ luật tài chính, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn lực. Nhờ đó, công ty duy trì được nền tảng tài chính ổn định, đồng thời đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định hiện hành.

Trong năm 2025, các mảng kinh doanh cốt lõi của TPS tiếp tục được duy trì ổn định và đóng góp tích cực vào cơ cấu doanh thu. Song song đó, hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt khi chi phí hoạt động giảm 26% và chi phí quản lý giảm 47% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh kết quả của quá trình tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị

Một điểm đáng chú ý khác là công tác quản trị dòng tiền. Riêng trong quý IV/2025, các khoản phải thu của TPS giảm 51% so với quý trước, cho thấy chuyển biến rõ nét trong quản trị công nợ và dòng tiền, qua đó góp phần cải thiện sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Song song với việc cải thiện hiệu quả hoạt động, TPS cũng tăng cường năng lực tài chính thông qua các hoạt động tăng vốn và phát hành trái phiếu. Nhờ đó, quy mô vốn của công ty được nâng lên gần gấp đôi so với giai đoạn trước, tạo dư địa cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong các năm tới.

Cuối năm 2025, TPS chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Việc TPBank gia tăng tỷ lệ sở hữu được kỳ vọng sẽ mang lại những cải thiện tích cực về năng lực tài chính, quản trị rủi ro và mức độ linh hoạt trong hoạt động của TPS. Thông qua mối liên kết này, TPS có điều kiện khai thác thế mạnh về ngân hàng số, nền tảng công nghệ và mạng lưới khách hàng của TPBank, từ đó mở rộng các mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư và tài chính số.

Sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026

Bước sang năm 2026, TPS xác định đây là giai đoạn tăng tốc có chọn lọc, dựa trên nền tảng tài chính và vận hành đã được củng cố trong năm trước. Định hướng trọng tâm của công ty là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển các sản phẩm dịch vụ dựa trên công nghệ, khai thác sâu hơn hệ sinh thái TPBank và mở rộng các hoạt động tư vấn đầu tư có giá trị gia tăng cao.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch năm 2025, cùng những thay đổi về cơ cấu vốn, hệ thống công nghệ từng bước được chuẩn hóa và sự hậu thuẫn từ cổ đông chiến lược, TPS được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo theo hướng ổn định và bền vững hơn trong giai đoạn 2026–2027.