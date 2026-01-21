Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/1/2026

Tin doanh nghiệp

SDC – Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà: Ngày 20/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 20/04/2026.

DPH – Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng: Ngày 28/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/02/2026.Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông.

PPE – Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise : Cổ đông lớn Hoàng Việt đã mua 1.600.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.999.000 CP (tỷ lệ 55,53%). Giao dịch được thực hiện ngày 15/01/2026.

SPV – CTCP Thủy Đặc Sản : CTCP Transimex đã mua 2.800 CP trong tổng số 100.000 CP đăng ký. Trước giao dịch, Transimex nắm giữ 2.443.200 CP (tỷ lệ 22,62%); sau giao dịch, nâng lên 2.446.000 CP (tỷ lệ 22,65%). Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/12/2025 đến 14/01/2026. Lý do không hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký là do giá trị thị trường biến động chưa phù hợp.

CT3 – CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 : Bà Lê Thị Xảo – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty – đã mua thành công 250.000 CP. Trước giao dịch, bà Xảo không nắm giữ cổ phiếu nào. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 250.000 CP, tương ứng tỷ lệ 2,84% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 09/01/2026 đến 16/01/2026.

LBE – Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA : Ủy viên HĐQT Bùi Thị Vân Anh đăng ký bán 295.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 295.800 CP (tỷ lệ 9,54%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/01/2026 đến 20/02/2026.

FHS – CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh – FAHASA : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phạm Nam Thắng đăng ký mua 31.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 235.804 CP (tỷ lệ 1,85%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/01/2026 đến 13/02/2026.

BDG – Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương : Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Protrade đăng ký mua 150.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 439.475 CP (tỷ lệ 1,77%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/01/2026 đến 13/02/2026.

ILA – CTCP ILA : Bà Nguyễn Thị Hồng Liên đăng ký bán 53.000 CP nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Trước giao dịch, bà Liên nắm giữ 53.000 CP (tỷ lệ 0,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 22/01/2026 đến 06/02/2026. Bà Liên là mẹ của ông Lê Nhật Nguyên – Ủy viên HĐQT công ty.

CMM – CTCP Camimex : Bà Vũ Thị Bích Ngọc đăng ký mua 1.000.000 CP. Bà là vợ của ông Bùi Sĩ Tuấn – Chủ tịch HĐQT Camimex. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 27/01/2026 đến ngày 25/02/2026.