Doanh nghiệp tham gia thị trường tài sản mã hóa phải đáp ứng điều kiện gì?

21-01-2026 - 09:33 AM | Thị trường chứng khoán

Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tư cách pháp lý, vốn điều lệ, nhân sự, cơ sở vật chất...

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện sau:

Thứ nhất, về tư cách pháp lý, tổ chức đăng ký phải là doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

Thứ hai, về vốn điều lệ, việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam, với vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng Việt Nam.

Thứ ba, về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn, tổ chức đăng ký phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn;

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 02 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần;

Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép;

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ tư, về trụ sở và cơ sở vật chất, Tổ chức có trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ năm, điều kiện về nhân sự: Tổng giám đốc (Giám đốc) có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ;

Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ;

Có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định tại Điều 50 Luật an toàn thông tin mạng; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác.

Có các quy trình nghiệp vụ sau: Quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; Quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; Quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; Quy trình giao dịch, thanh toán; Quy trình tự doanh; Quy trình phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Quy trình công bố thông tin; Quy trình kiểm soát nội bộ; Quy trình giám sát giao dịch; Quy trình ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của khách hàng, bồi thường khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin của Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

