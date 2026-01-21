FPT Telecom có thêm 29.000 tỷ vốn hóa từ khi về với Bộ Công an

Cổ phiếu FPT Telecom (mã FOX) đang thu hút sự chú ý đặc biệt trên sàn chứng khoán khi tăng “bốc đầu” 3 phiên liên tiếp, lập đỉnh mới. Từ đầu năm 2026, thị giá FOX đã tăng 56% lên mức 99.300 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của FPT Telecom cũng theo đó lập kỷ lục hơn 73.000 tỷ đồng, tăng gần 29.000 tỷ kể từ khi về với Bộ Công an.

Trước đó, vào ngày 11/11/2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) đã hoàn tất chuyển giao toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX tương ứng 50,17% vốn tại FPT Telecom sang Bộ Công an. Thời điểm đó, cổ phiếu FOX đang giao dịch quanh vùng giá 60.000 đồng/cp. Như vậy, chỉ sau khoảng 2 tháng về với đơn vị chủ quản mới, cổ phiếu này đã tăng gấp rưỡi.

Trong cơ cấu cổ đông của FPT Telecom, Bộ Công an - đại diện vốn Nhà nước đang là cổ đông lớn nhất nắm trên 50% vốn. FPT là cổ đông lớn thứ 2 nắm 45,66% vốn. Còn lại các cổ đông nhỏ lẻ nắm tổng cộng chưa đến 5% vốn.

Sau khi SCIC chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước sang Bộ Công an, FPT Telecom đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 12 năm ngoái, thống nhất bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT.

Trong đó, ông Nguyễn Trọng Trung – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex, đồng thời là Tổng giám đốc Gelex Electric tham gia HĐQT với vai trò cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn Cầu (GTEL), đơn vị trực thuộc Bộ Công an. HĐQT FPT Telecom còn có thêm ông Võ Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (chi nhánh GTEL) và ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng giám đốc FPT Telecom.

Thành lập tháng 1/1997, tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với sản phẩm Internet đầu tiên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, FPT Telecom hiện thuộc nhóm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông – Internet hàng đầu thị trường Việt Nam. Đến nay, FPT Telecom đã phát triển trở thành một trong những công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam.

FPT Telecom hiện sở hữu 4 Trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại TP HCM (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000m² và sức chứa vượt 7.000 racks, hệ sinh thái này đang là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2025, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 4.929,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng gần 25% lên 1.132 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.287 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 21%, qua đó hoàn thành 77% mục tiêu cả năm.